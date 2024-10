Med polno luno vzdržujte rutino

Najbrž ste tudi sami opazili, da lunine faze vplivajo na vašega ljubljenčka. Posebno izrazit je običajno vpliv polne lune. Veterinarsko osebje in nadzorniki živali imajo v tej fazi veliko dela, saj so živali takrat pogosto nemirne. Psi in volkovi v tem času tulijo, ptice pa postanejo razdražene in dezorientirane.

Mačke se ob polni luni pogosto skrivajo. Postanejo tudi nekoliko nerodne, zato moramo paziti, da v njihovem okolju ni česa nevarnega, s čimer bi se lahko poškodovale. Pri psih je v tem času še bolj pomembno, da vzdržujete rutino. Le tako se bodo počutili varne. Z njimi se lahko odpravite na daljše sprehode kot običajno in tako poskrbite, da bodo ponoči bolje spali. Če imate možnost, jim v prostoru, kjer spijo, zagrnite okna, da lunina svetloba ne bo prodirala v notranjost.

Mačke ne tulijo v luno kot psi, a to ne pomeni, da nanje ne vpliva. FOTO: Photoschmidt/Getty Images

V času superlune se Sonce, Luna in Zemlja poravnajo, Luna pa je najbližje Zemlji. V tem obdobju naj bi ljudje in živali bolj intenzivno zaznavali stres okoli sebe. Želijo se počutiti varne, zato se pogosto stiskajo k skrbnikom. Enako kot pri polni luni poskrbimo, da v tem času ne bodo doživljale preveč nepričakovanega. Obiske prijateljev in podobno raje organizirajmo na kak drug dan.

Ko raste, je čas za učenje in novosti.

Modra luna

Modra luna se zgodi, ko se v enem mesecu pojavita dve polni luni. Ta lunarna faza je zelo podobna polni luni in ponavlja njene vzorce. Razlika med polnima lunama izhaja iz astrološkega znamenja, skozi katero luna prehaja, zato intenzivnost ene polne lune vpliva na psiho živali na enem področju življenja, druga pa na drugem. To je kot dvojna doza polne lune in njenih intenzivnih vibracij na zemlji. A čustva niso nič bolj napeta kot pri kateri koli drugi polni luni.

Če je vaš ljubljenček vznemirjen, je morda kriva luna. FOTO: Magui-rfajardo/Getty Images

Tudi mlaj pogosto vpliva na živali. V tem obdobju se mnoge naravno umirijo in sprostijo. Astrologi menijo, da je to je čas za vzpostavljanje novih namenov in odpravljanje starih navad, ki morda blokirajo zavedanje. V tem obdobju naj živali ne bi priganjali k dejavnosti. Privoščimo jim umirjen dan in veliko počitka. Podobno velja za zadnji krajec. To je čas, ko naj se žival umiri. Ko luna raste, je čas za učenje in novosti. Če želimo uvesti novo rutino ali živali prenoviti okolje, je to pravi čas za takšno početje.