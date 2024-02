Lamborghini prvič čez deset tisoč

Nič novega ni, da gre večini proizvajalcev superprestižnih avtomobilov zadnja leta dobro. Čisto vsem se sicer ne godi tako, med tistimi, ki dosegajo rekord za rekordom, pa je Lamborghini.

Italijanski proizvajalec superšportnih avtomobilov Lamborghini je leta 2023 prvič v dolgoletni zgodovini prodal več kot deset tisoč avtomobilov. To za kakšnega večjega proizvajalca ne bi bilo veliko, celo za Porscheja ne. Za Lamborghini pa je velik dosežek, saj so v prvih treh desetletjih po nastanku izdelali skupaj 8000 avtomobilov. Podjetje je leta 1962 ustanovil Ferrucio Lamborghini in v naslednjem desetletju svet osupnil z nekaterimi nepozabnimi avtomobili, kot je bil lamborghini miura.

Športni terenec lamborghini urus je od prihoda na trg leta 2018 daleč najuspešnejši.

Potem jim ni šlo več prav dobro, prišli so novi lastniki pa spet drugi. Leta 1998 je »Lamba« kupil Volkswagen in ga uvrstil pod okrilje svojega Audija. VW je bil v tistih letih na nakupnem pohodu, pridobil si je še Bugattija in Bentleyja, a se zdi, da mu je z Lamborghinijem najbolj uspelo.

Visoki cilji

Zdaj podjetje že dolgo vodi Stephan Winkelmann – ki se je vmes preizkusil tudi v drugih vlogah –, v izjavi o lanskem poslovanju pa je dejal, kako ponosen je na vse v tovarni, a da imajo za leto 2024 še višje cilje.

Lani je bil njihov promet po tretjinah razdeljen na Ameriko, Evropo in Azijo. Pri modelih ni bilo take uravnoteženosti, od prihoda na trg leta 2018 je daleč najuspešnejši športni terenec lamborghini urus (stane najmanj 230 tisoč evrov), ki je imel lani kar 6000 kupcev. Enega so konec lanskega leta podarili rimski policiji. Kakšen primerek smo zasledili tudi v slovenskih registracijah.

Lani so dobavili še zadnjih 12 primerkov aventadorja. FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Sledil mu je manjši športnik huracan s skoraj 4000 kupci. Lani so dobavili še zadnjih 12 primerkov aventadorja. Kot piše revija Car and Driver, so jih naredili posebej za to, da so z njimi nadomestili izgubljene na potopljeni tovorni ladji Felicity Ace; menda so izdelali tudi še nekaj primerkov posebne serije novodobnega countacha.

Menda imajo za tri leta naročil.

Aventadorja je nasledil revuelto; ta je v duhu časa elektrificiran, a ima še vedno ikonični 12-valjni bencinski motor. Je pa z dodatnimi električnimi motorji to hibrid, natančneje priključni hibrid, ki se polni tudi na vtičnici in lahko, sicer malo, vozi tudi samo na elektriko. Na prodajne številke prav veliko še ni mogel vplivati, proizvodnja naj bi šele dobro stekla, imajo pa menda za tri leta naročil.