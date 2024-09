Galaxy Z fold vsako leto tanjši in lažji

Samsung je kljub prihodu čedalje močnejše kitajske konkurence še vedno glavni v segmentu telefonov s prepogljivim zaslonom. No, tudi ameriške, če upoštevamo Googlov pixel 9 pro fold, ki pa ga na našem trgu (za zdaj) ne bo. Samsungovi foldi že od splovitve leta 2019 vzbujajo pozornost, njihovi preklopniki pa so iz generacije v generacijo bolj dodelani. Razlike so sicer bolj neopazne, predvsem so delali na tečajih, ki poskrbijo, da se telefon zdaj še mehkeje in lepše odpira in zapira.

Bolj oglat videz

Spremenjena je tudi oblika, ki je postala bolj oglata, kar je meni osebno zelo všeč. Novi fold 6 je zdaj še nekoliko tanjši – 5,6 mm namesto lanskih 6,1 mm oziroma 12,1 mm namesto 13,4 mm v zaprtem stanju –, pa tudi lažji, saj je v primerjavi s prejšnjim modelom shujšal za 14 gramov in zdaj tehta 239 gramov. Posodobili so videz kamer, ki imajo zdaj elegantno črno obrobo. Ogrodje je še naprej iz ojačanega aluminija, telefon pa je zaščiten s steklom, medtem ko je na glavnem velikem zaslonu še vedno tanka folija.

Umetna inteligenca nam lahko pomaga na skoraj vsakem koraku.

Šesti fold je dobil tudi uradni certifikat odpornosti proti vodi in prahu IP48, kar pomeni, da so pregibni deli bolje zaščiteni proti drobnim suhim delcem. Nov je tudi nabor barv: omisliti si ga je mogoče v odtenkih srebrne sence, rožnate in mornarsko modre.

Že znane kamere

Če že omenjam eleganten videz kamer, moram dodati, da se na njihovem področju ni nič spremenilo. Še vedno imamo trojno hrbtno kamero (ki jo lahko v razprtem stanju uporabimo tudi za selfieje, pri čemer kader vidimo na prednjem zaslonu), ki jo sestavljajo glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamera z 10 MP in 3-kratno optično povečavo ter ultraširokokotna kamera z 12 MP. Za selfieje skrbita prednja kamera z 10 megapiksli in »notranja« podzaslonska kamerica s štirimi milijoni točk. Gre za opremo, ki jo je imel že četrti fold, kar sicer ne pomeni, da ne dela dobrih posnetkov, a morda bi bil že čas, da počasi ponudijo kaj novega, vsaj več megapikslov in večje senzorje, če ne drugega.

Trooka hrbtna kamera se je spremenila samo vizualno. FOTO: Staš Ivanc

Odlična zaslona

Kot smo že vajeni, je slika, ki jo ponujata oba zaslona, 6,3- palčni prednji in 7,6-palčni notranji, odlična. V obeh primerih gre za amoled panel s 120-herčnim osveževanjem slike in visoko svetilnostjo, organske diode pa poskrbijo za pravo črnino, lepe barve in močne kontraste. Tudi pregib na glavnem zaslonu ni pretirano viden, lahko pa bi se ga v prihodnosti še malo zgladilo.

Veliki in svetli glavni zaslon FOTO: Staš Ivanc

Prednji zaslon je zdaj malce večji. FOTO: Staš Ivanc

Da vse deluje raketno hitro, poskrbi aktualni Qualcommov procesor snapdragon 8 gen 3, ki je pri samsungih še malce bolj navit. V osnovnem modelu imamo na voljo 12 GB delovnega spomina in 256 GB shrambe, kar nas bo stalo mičkeno manj kot dva tisočaka. Baterija ima še naprej kapaciteto 4400 mAh, kar je sicer dovolj za normalno celodnevno uporabo, škoda pa je, da ne pozna hitrejšega polnjenja: to ostaja pri 25 vatih, pri čemer je treba dodati, da v škatli (že več let) ni napajalnika.

Zaslona sta tradicionalno na vrhunski ravni.

Moči mu ne manjka

Samsung se je namesto na večje nadgradnje strojne opreme osredotočil na programsko opremo oziroma umetno inteligenco, ki naj bi nam lajšala življenje na vsakem koraku. Tako kot vsi novi premijski galaxyji tudi fold 6 obvlada spletno iskanje z obkroževanjem, zna pretvarjati govor v besedilo in sproti prevajati pogovore med telefonskim klicem (slovenščine še ne obvlada), dela povzetke zapiskov, prevaja besedila iz datotek pdf, sam predlaga odgovore na objave na družbenih omrežjih, pretvarja skice v fotografije, omogoča napredno urejanje in manipuliranje s fotografijami in še in še. Samsung galaxy Z fold 6 je vrhunski telefon za tehnološke navdušence, saj bo običajni uporabnik vso to umetno pamet le redko izkoristil.