Dokazano: ne denar in ne slava, to najbolj osrečuje

Končana je raziskava univerze Harvard, ki je trajala 85 let in katere namen je bil odkriti, kaj ljudem prinaša največ sreče. Sodelujoči v njej so odgovarjali na vprašanje, kaj menijo, da jih je najbolj osrečilo in izkazalo se je, da to ni ne denar in tudi ne slava.

Osebe, ki so najbolj srečne in tudi najbolj zdrave imajo namreč tesne in lepe vezi z družino, prijatelji ali drugimi pripadniki skupnosti, v kateri živijo.

Ti odnosi zagotavljajo čustveno podporo, izboljšujejo duševno in varujejo fizično zdravje.

Izsledki študije pričajo še, da je bolj, kot kvantiteta, pomembna kvaliteta teh v smislu, kako globoki, polni zaupanja in razumevanja so.

FOTO: Depositphotos

»Presenetljivo je odkritje, kako zelo odnosi vplivajo na srečo in kako močno vplivajo na naše zdravje,« je povedal Robert Waldinger, eden od avtorjev raziskave, psihiater v splošni bolnišnici Massachusetts in profesor psihiatrije na medicinski šoli Harvard.

»Skrb zase in za svoje telo sta pomembni, a skrb za odnose je prav tako ena od oblik skrbi zase. To je, po mojem mnenju, v bistvu najpomembnejše odkritje te dolgo trajajoče raziskave,« je dejal.

Strokovnjaki so glede svojih dognanj izpostavili največje dejavnike sreče:

Tesni odnosi, v katerih najdemo podporo : pomembnejše od tega, koliko jih je, je njihova kvaliteta.

: pomembnejše od tega, koliko jih je, je njihova kvaliteta. Čustvena stabilnost in pozitivna perspektiva : spodobnost soočanja s stresom in gledanje na težave kot na priložnost za osebnostno rast.

: spodobnost soočanja s stresom in gledanje na težave kot na priložnost za osebnostno rast. Izbira zdravega načina življenja : ohranjanje zdravja z redno vadbo, zdravo prehrano in z izogibanjem slabim navadam, kot sta kajenje in pretiravanje z alkoholom.

: ohranjanje zdravja z redno vadbo, zdravo prehrano in z izogibanjem slabim navadam, kot sta kajenje in pretiravanje z alkoholom. Družbena vključenost v skupnost: aktivno sodelovanje v raznih društvih ali drugih skupnih dejavnostih.

FOTO: Gettyimages