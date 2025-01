Dalibor Bori Zupančič: sem transavtor

»Pravkar so se končale tri razstave – moja samostojna v ljubljanski Galeriji P74 in dve skupinski: v celjski Kvartirni hiši in dvorcu Novo Celje. Pripravljam serijo ilustracij za festival Velvet 5 v celjski erotični galeriji Račka in 'portreturi' (portretni karikaturi) dveh literatov, ki jima je Društvo slovenskih pisateljev ob njuni stoletnici posvetilo leto 2025,« je vsestranski celjski umetnik Dalibor Bori Zupančič odgovoril na vprašanje, s čim se je nazadnje ukvarjal. Bori je lani avgusta praznoval 75 let, kar je bil eden od razlogov za pogovor.