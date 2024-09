Če imate na zalogi jušno osnovo, za kosilo poskusite to jed

Jušna osnova je ena izmed ključnih sestavin v marsikateri svetovni kulinariki, uporabljamo jo zlasti pri pripravi juh, omak, rižot in drugih dobrot, kjer je pomemben globok in bogat okus. Pripravljena je s počasnim kuhanjem različnih sestavin, kot so kosti, zelenjava, začimbe in zelišča, ki skozi ta proces oddajo svoje okuse in hranila. Je bogat vir umami okusa, ki izboljša in različne sestavine v končni jedi lepo poveže.

Poznamo različne vrste osnov, odvisno od tega, kaj je njihova glavna sestavina, pa tudi, v kakšno jed jih vključimo. Od goveje do piščančje, ribje pa tudi zelenjavne. Priprava jušne osnove zahteva čas in potrpežljivost, saj lahko traja tudi več ur, še posebej, če pripravljamo mesno različico. Glavni cilj je iz sestavin izvabiti vse okuse, ki se v tekočini nato lepo povežejo.

Za dober rezultat je pomembno, da se osnova kuha počasi na nizki temperaturi, saj tako preprečimo prehitro izhlapevanje in motnost osnove. Kosti pogosto najprej prepražimo v pečici, saj to pomaga izboljšati globino okusa in obarva osnovo z bogatejšim tonom. Ko je kuhana, jo precedimo skozi fino cedilo ali gazo, da se odstranijo trdi delci, nato pa jo lahko shranjujemo v hladilniku ali jo zamrznemo za daljši čas.

A danes predvidevamo, da imate jušno osnovo že na zalogi in serviramo predlog za recept, kjer je ta tekočina glavna sestavina hitre pašte. Jed je v teh dneh precej priljubljena na družabnih omrežjih in odločili smo se, da jo velja poskusiti.

Sestavine

1 žlica oljčnega olja

1 čajna žlička česna v prahu

2 skodelici majhnih testenin (školjkic ali polžkov)

350 ml piščančje jušne osnove

1 žlica limonovega soka

50 g masla

1/2 skodelice drobno naribanega parmezana

sol po okusu

sveže mlet črni poper

Priprava

Na ponvi segrejemo oljčno olje pri srednji temperaturi. Dodamo česen in mešamo 30 sekund, dokler ne zadiši. Dodamo testenine in mešamo z leseno kuhalnico, dokler niso vse mastne. Prilijemo piščančjo jušno osnovo. Zavremo in občasno premešamo, da se testenine ne prilepijo na ponev. Kuhamo približno 25 minut oziroma dokler se osnova ne vpije. Znižamo temperaturo in dodamo maslo, limonov sok, poper in pol skodelice parmezana. Mešamo, dokler tekstura omake ne postane kremasta. Ponev odstranimo z ognja, potresemo z dodatnim parmezanom in drobnjakom in ponudimo.

