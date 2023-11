S takšno manikiro boste na prazničnih zabavah najbolj popularne

Nego rok bi lahko uvrstili med osnovno higieno, že pregovor pa pravi, da so urejene dlani ogledalo človeka. Čisti in negovani nohti so pogosto nadgrajeni tudi z dekorativno manikiro, ta odraža posameznikov osebni slog.

Nekateri posegajo po klasičnih in nevpadljivih francoskih različicah, spet drugi z močnimi barvami radi pritegnejo pozornost. Jesenske smernice se nagibajo predvsem k slednjim, saj se z izbiro jesenske manikire že približujemo prazničnemu glamurju.

Temno rjava

Rjavo barvo bi lahko v vseh njenih odtenkih pripisali predvsem jeseni, in ravno zato je trenutno izjemno priljubljena izbira v kozmetičnih salonih.

Zemeljski toni dajejo urejen in nekoliko skrivnosten videz, hkrati pa so rjavi nohti zelo elegantni in kljub temnim odtenkom ne preveč vpadljivi. Čudovito se podajo k jesenski modi, kjer prevladuje umirjena paleta bež in rjavih odtenkov.

Elegantna rdeča

Podobno, a nekoliko bolj drzno vzdušje na naših dlaneh pričara tudi bordo rdeč lak za nohte, ki je že desetletja sinonim za klasično eleganco. Poudarja ženstvenost in se poda k najrazličnejšim slogom oblačenja, pristaja pa tako dolgo kot kratko pristriženim nohtom.

Temno zelena

Kot smo že omenili, bodo to jesen na naših nohtih kraljevale predvsem temne barve, in tako lahko med najbolj modne dodamo tudi temen odtenek zelene. Med bolj priljubljenimi bo predvsem barva gozda, ne pozabimo pa tudi na zamolklo olivno.

Kraljevsko modra

Čeprav smo na nohtih vajeni predvsem barv tople polovice barvne palete, bo letos zelo priljubljena izbira tudi kraljevsko modra, ki se seveda uvršča med temne barve, a bo na rokah vseeno videti zelo elegantno, celo kraljevsko.

Detajli

Kljub umirjenim in temnim barvam pa so drobni detajli za popestritev več kot zaželeni. Predvsem imamo v mislih tanke črte in krivulje, zlate robove na koncih nohta in podobne bleščeče detajle, ki bodo dodali še več elegance in umetelno zaključili celoto.