10 blagodejnih učinkov klinčkov: pomagajo pri hujšanju in krepijo imunski sistem

Klinčki ali nageljnove žbice so začimba, ki ne le, da zagotavlja fantastičen okus različnim, tudi mnogim prazničnim jedem in pijačam, temveč se ponašajo še s številnimi učinki na zdravje.

V kulinariki se klinčki uporabljajo že tisočletja, tako pa vplivajo na zdravje:

Naravni analgetik

Klinčki vsebujejo evgenol, aktivno sestavino, ki deluje kot naravni analgetik.

Ta pomaga pri lajšanju bolečin, zlasti bolečin v sklepih in mišicah, omili celo glavobol, kajti zavira telesna vnetja.

Izboljšujejo prebavo

Spodbujajo nastajanje želodčne kisline, kar zboljša prebavo.

Če imate težave z napihnjenostjo, vetrovi ali slabo prebavo, lahko dodajanje klinčkov prehrani pomaga pri blaženju teh neprijetnosti.

FOTO: Shutterstock

Pomagajo pri prehladu in gripi

So naravni antiseptik in sodelujejo v boju z virusnimi okužbami, denimo s prehladom in gripo.

Dobrodošli so pri pripravi čajev in napitkov, ti pomagajo pri blaženju simptomov virusnih obolenj dihal, kot sta vneto grlo in zamašen nos.

Delujejo protivnetno

Klinčki so bogati z antioksidanti, ki v telesu blažijo učinke prostih radikalov.

Redno uživanje te začimbe lahko pomaga pri upočasnitvi staranja, zniževanju tveganja za raka in drugih vnetnih bolezni ter pri izboljšanju splošnega zdravja.

Pomagajo pri uravnavanju sladkorja v krvi

Osebam s sladkorno boleznijo klinčki pomagajo pri uravnavanju količine sladkorja v krvi.

Nekatere raziskave dokazujejo, da lahko izboljšajo občutljivost na inzulin, kar je koristno pri obvladovanju diabetesa tipa 2.

Krepijo imunski sistem

Vsebujejo visoke količine vitamina C in drugih mikrohranil, ki krepijo imunski sistem in pomagajo telesu v boju z okužbami, zato so zlasti koristni v zimskih mesecih.

Dobri so za zdravje ustne votline

Zahvaljujoč antiseptičnim lastnostim sodelujejo pri odstranjevanju bakterij iz ustne votline, s tem zmanjšujejo slab zadah in preprečujejo nastanek kariesa.

Pogosto uživanje te začimbe pomaga ohraniti zdravje dlesni in zob.

FOTO: Thinkstock

Zmanjšujejo stres in tesnobo

Aromaterapija s klinčki ali celo pitje iz njih pripravljenega čaja pomaga pri zmanjševanju stresa in tesnobe.

Ker pomirjajo živčni sistem, sproščajo in pozitivno vplivajo na spanec.

Izboljšujejo krvni pretok

Že omenjeni evgenol, ki ga najdemo v klinčkih, izboljšuje krvni pretok, zato so ti koristni za vse, ki trpijo zaradi slabe prekrvavitve.

S povečanjem pretoka krvi lahko klinčki pomagajo pri lajšanju težav, kot so hladna stopala in dlani.

Pomagajo pri hujšanju

Klinčki izboljšujejo prebavo in presnovo maščob, zaradi česar so zavezniki vitke postave, piše 24 sata.hr.

Kje so dobrodošli

So zelo vsestranska začimba in se jih lahko uporablja v različnih jedeh ter pijačah:

V kuhanem vinu: V hladnih večerih se še kako prileže aromatična pijača s klinčki, cimetom in rezinami pomaranče.

V novoletnih sladicah: Nepogrešljivi so pri pripravi prazničnih dobrot, kot so medenjaki in druge za ta čas značilne sladice.

FOTO: Matka_Wariatka/Gettyimages

V juhah in enolončnicah: Dodajanje klinčkov v mesne ali zelenjavne juhe in enolončnice obogati njihov okus.

V različnih pijačah: So sestavina mnogih začimbnih napitkov, kot so čaji, za bogatejši okus jih lahko dodate kavi. Prav tako so sestavina nekaterih koktajlov, primernih za hladne dni.

V curryju: Klinčki so priljubljeni v indijski kuhinji, še posebej v curryjih in različnih začimbnih mešanicah, denimo garam masali.

V kislih kumaricah in marinadah: Klinčki lahko obogatijo okus marinad za meso ter so sestavni del začimb za kisle kumarice.