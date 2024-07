Predlog za izlet: Skalne odprtine v Olševi (FOTO)

Zapeljemo se po Savinjski dolini do Solčave in naprej po Solčavski panoramski cesti. Pripeljemo se do zaselka s cerkvico Svetega duha. Lahko pa prečkamo Jezersko sedlo in se do zaselka pripeljemo po ovinku čez Avstrijo prek Pavličevega sedla.

Hoja traja približno uro in pol.

Po južnih pobočjih Olševe je kopica samotnih kmetij, mi pa se mimo njih podamo proti vrhu. Po uri hoda nas markirana pot pripelje do meje. Na tem mestu zavijemo ostro na desno in se gori, doli in malo naokoli povzpnemo do velike poseke na sami meji. Poti ne sledimo več proti Potočki zijalki in vrhu gore, ampak prečkamo precej slabo vidno poseko do avstrijske strani. Na koncu poseke zavijemo okoli skalnega okljuka. Na tem mestu je bil pred leti vetrolom in padla debla so še vedno nametana kar počez. Nekako se izvijemo mimo njih in pot nadaljujemo prečno po gori. Smo že na njeni severni strani. Nič več toplega sonca, ampak senca in hlad.

Čez prepadna pobočja

Spodnje okno

Cerkvica Svetega duha

Previdno!

Po skupaj uri in pol hoje smo končno pri naravnih oknih. Od tu je pot zahtevna in zavarovana z jeklenicami. Najprej se dvignemo do Velikega okna na višini kakih 1500 metrov. V robu gore je trikotno okno s premerom dvajset metrov. Na obeh straneh poti so prepadi, zato previdno.

Markirana pot vodi še naprej. Najprej se spustimo za nekaj deset metrov in zavijemo nekoliko na desno. Tako rekoč pod Velikim oknom je še spodnje okno. Ogromna odprtina, ki jo vidimo od zgoraj navzdol. Sledi vrnitev na greben in nekaj minut hoje do Malega okna. Ta je, kot pove ime, najmanjši od vseh treh, vsa tri pa so nastala zaradi preperevanja kamnin in pritiskov, kar je zdrobilo tisto kamnino, ki je bila najmanj odporna.

Skozi okna Lipševih vrat se nam odpre pogled na slovensko Koroško. Na gozdove in gore ter samotne kmetije na njihovih pobočjih.