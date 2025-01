Tega gotovo ne veste o vodnarjih

Vodnarji obožujejo spremembe, sodobno tehnologijo, modo prihodnje sezone, ne marajo pravil, rutine, zastarelih prepričanj in stvari. Finančno so ali stiskači ali impulzivno zapravljajo.

Njihova ekscentričnost jih lahko spravi v dolgove ali nestabilno finančno situacijo, celo piramidne sheme. Lahko so podobni Tesli - popolni izumitelji in geniji, ki pomagajo človeštvu, nato pa dobiček delijo z drugimi ali nevestno ravnajo z njim in končajo v revščini.

V starševski vlogi so nepredvidljivi, nestabilni, preizkušajo moderne vzgojne pristope in jih večkrat zamenjajo. Lahko imajo dobre namene, a niso dovolj razumni, spodbujajo pa otrokovo individualnost. Otroci vodnarji so drugačni že od rojstva. Koristi jim stabilna rutina, a z nekonvencionalnim učnim pristopom, polnim izkušenjskega učenja, eksperimentiranja in znanosti.

V odraslosti jih najdemo med znanstveniki, kvantnimi fiziki, sistemskimi analitiki, inženirji, raziskovalci, vulkanologi, antropologi, sociologi, socialnimi delavci, astronomi, ekologi, astronavti, izumitelji …