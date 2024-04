Teden v zvezdah

Luna raste in nas potiska v akcijo. Čeprav Merkur teče nazaj, vleče našo pozornost v preteklost in kliče, da rešujemo stvari, ki so se odprle tam, bo življenjske energije in volje več in nas bo življenje potiskalo, da delamo, gradimo, ustvarjamo. Dovolimo naravnemu Luninemu ciklusu, da nas naredi delavne, vztrajne in nas približa ciljem. Prvi Lunin krajec bo 15. 4., povezoval se bo z Neptunom, tako prinaša miren teden, poln navdiha in prijetnih odnosov. Veliko planetov v ovnu ravno tako deluje kot potisk za delo, šport, akcijo. Kliče nas telo, da ga začutimo, spoznamo njegove meje, da se sem ter tja potisnemo malo prek njih. Naredimo nekaj drugačnega kot običajno, novega in nepredvidljivega, kar nas bo vrglo iz rutine in prineslo občutek živosti.

Danes bo Luna v dvojčkih. Glede na to, da gre Merkur nazaj, lahko prinaša na plan teme iz preteklosti, znamo biti kaotični in precej čustveni. A če si dan vzamemo bolj na lahko, bo življenje prikupno. Nedeljo z Luno v raku posvetimo počitku, regeneraciji, povezovanju z družino.

Povejmo svojo resnico, če se le da, ne napadalno, a jasno in iskreno. FOTO: Deandrobot/Getty Images

Druga konjunkcija Merkurja in Kirona bo 15. 4., lahko se odprejo bolečine, se povedo naporne besede ali jasno izrazimo, kar nas je prizadelo. Povejmo svojo resnico, če se le da, ne napadalno, a jasno in iskreno. Konjunkcija se bo ponovila še enkrat v maju, tako je vse skupaj proces, obdobje učenja, da povemo svoja čustva, izrazimo tisto, kar vemo, da lahko druge zaboli.

Po ponedeljku se odpirajo lepi dnevi. Čutili bomo povezovanje Merkurja in Venere. Čeprav bo eksaktna konjunkcija 19. 4., jo bomo čutili večji del tedna. Prinašala nam bo ustvarjalnost, veselje, mladostno energijo, potrebo po tem, da iščemo harmonijo, se povezujemo na prijeten, lahkoten način. V zraku bo več prijetne vibracije, ki nosi smeh, prijaznost, prikupnost in razumevanje.

Družimo se in zabavajmo.

V četrtek, 18. 4., je Venera v konjunkciji s severnim Luninim vozlom, kar je dober znak, da se bomo bolje razumeli, hkrati prinaša več priložnosti za ljubezen, veselje, radost. Družimo se in zabavajmo.

Lepo je, da lahko po težkih tednih sporočim kaj lepega. Astrološko je teden prikupen. Ponedeljek je lahko naporen s konjunkcijo Merkurja in Kirona, lahko slišimo besede, ki nas zabolijo, a temeljno se obetajo dnevi, ko bomo prijetni in prijazni. Ko bomo delovali lahkotno in povezovalno, se bo dalo marsikaj dogovoriti. Več bo priložnosti za nove ljubezni, zabavo, veselje. Aspektov ne bo veliko, tako se ne bo veliko dogajalo, marsikaj bo odvisno od nas samih. A tisti, ki bodo, prinašajo lepe dni in dobre ljudi.