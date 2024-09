Spustite svoja bremena

Vse, kar vztrajno nosite na svojem hrbtu in si preprosto ne upate spustiti, vam krade energijo in vas obremenjuje. Vedno je neki »saj«, ki ga uporabljate za opravičilo, da se oklepate stvari in ljudi, naj bo to odgovornost, resnost ali kaj drugega. Toda zakaj ne bi poslušali sebe? Zakaj se ne bi razbremenili napornih ljudi, okoliščin, poslovnih projektov, vsega, kar samo trati vaš čas in energijo? Zakaj ne bi vstopili v jesen lahkotni, igrivi in svobodni?

Dejstvo je, da v naše življenje prihajajo ljudje in dogodki, ki nas bremenijo, in tisti, ki nas podpirajo. Samo vi sami se odločate, kaj od tega boste živeli, kaj boste sprejeli za svojo resničnost. Včasih si moramo priznati, da tako ne gre več naprej, da smo s kom ali s čim prišli do konca poti in da je čas, da samo spustimo in zaključimo. Navsezadnje je samo to način, da lahko v naše življenje pride kaj novega.

Na predvečer mrka, 1. 10., se poslovite od vsega, kar vam ne služi več. Zakurite ogenj na prostem pod luno. Vseeno je, ali gre za žar, taborni ogenj, svetilko, svečko … Zberite se in odložite svoja bremena, drugo za drugim. Pomislite na osebo ali projekt, ki ga želite spustiti iz življenja. Zahvalite se mu za vse in se poslovite od njega. Nato ga v mislih simbolično predajte v plamene. Ko ste končali, pustite, da ogenj dogori in zbriše vse v sebi. Naslednje dni opazujte, s kakšno lahkotno novo energijo se pomikate naprej. Odprite se novim možnostim v življenju. Vse poti so odprte pred vami.