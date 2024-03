Prihajajo spremembe na planetu

Na Zemlji vlada boj med svetlobo in temo. A tema potrebuje svetlobo, da se presvetli, zato je te zdaj na planetu ogromno. Toda vse je odvisno od tega, katerega volka hranite, belega ali črnega - tako osebno kot globalno. Prihajamo namreč v obdobje, ko bo dvig zavesti ljudi določal, v kateri realnosti bodo živeli.

Čeprav se sliši čudno, tako je, pravijo guruji. Pomembno je tudi, kje na poti osebne in duhovne rasti ste oziroma v kateri fazi preobrazbe. Globalno se mora sistemsko zgoditi konec kot pogoj za nov začetek. Počasi se sicer začenja kazati, kam so nas pripeljale odločitve osebno in družbeno. Nov sistem, nov pristop in način delovanja so naslednji korak, na katerega moramo biti pripravljeni, zato je dobro in prav, da se poslovimo od tega, kako je bilo, kajti nikoli ne bo več tako, saj svet, kot smo ga poznali, izginja, razpada.

Prehajamo v čas, ko bosta frekvenca in frekvenčna tehnologija obvladovali svet, zato je pomembno, kako bomo naravnani. Tudi naša misel ima namreč frekvenco in valovanje, ki dnevno določa, kje smo. Zato je izjemno pomembno ohranjanje visoke naravnanosti in povezave z izvorom in svetlobo.