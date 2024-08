Ostanite mirni ob izzivih

Jeza je čustvo, ki nakazuje, da so meje posameznika neupoštevane ali kršene. Hitro lahko postanemo nepotrpežljivi zaradi nečesa, a to izrazimo kot jezo, ki je usmerjena v drugo osebo. Najboljši nasvet, kadar želimo izbruhniti, je, da situacijo sprejmemo takšno, kot je. Pomislimo, kaj nam v resnici ni prav, spoznajmo, kaj se dogaja v nas.

To seveda ne pomeni, da vedno slepo sledimo vsemu. Kritično se opazujmo in bodimo iskreni do sebe pri tem, kaj je sprejemljivo za nas in kako naše odločitve vplivajo na druge. Stvari so nam seveda še bolj zoprne, če si to vedno znova ponavljamo in se s tem opozarjamo na to, kako nam je nekaj zoprno. Smiselno je, da postanemo bolj pragmatični. Če nas nekaj jezi, se ne spravljamo vedno znova v isto situacijo. Hkrati se zavedamo, da je vsaka prilagoditev lahko tudi priložnost, da postanemo boljši. Morda nas kriza lahko nauči, kaj zares potrebujemo in kaj je odveč.

Interakcije krepijo mentalno zdravje, stopnjo zadovoljstva in sreče.

Če nas svet okoli nas jezi, se namreč ne smemo ujeti v past, da omejimo stike z drugimi. Številne študije potrjujejo, da prav interakcije krepijo mentalno zdravje, stopnjo zadovoljstva in sreče. A druženje naj bo kakovostno in naj napolni našo dušo. Če nas določeni ljudje utrujajo, je to le nov razlog, da verjetno niso tako zelo pomembni.