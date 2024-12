Nemiri v svetu, Slovenija bo varna in zaščitena

Toda Slovenija počasi pluje iz izjemno težkih let in obetajo se nam boljši časi. Slovenci smo v precej negotovem letu, polnem sprememb, prijetno zaščiteni in varni, dosežemo lahko razvoj, koristne spremembe, ugled. Tudi vreme nam bo prizaneslo, za kmetijstvo bodo boljše razmere kot doslej.

Zavest, kaj lahko drug drugemu naredimo, če se ne ustavimo v noriji idejnih bojev, nas bo sprva stresla, potem naredila modrejše, spravljivejše. Slovenci smo bili astrološko tri leta kot v krču, izjemno obremenjeni. A tako finančno kot vremensko se nam obetajo boljši časi in bomo spet dobili občutek, da so stvari manj obremenjujoče.

Svetovno gledano bo začetek leta nemiren, saj bo Mars zunaj Sončeve meje po deklinaciji do aprila, retrograden bo do 24. 2., tako bodo ti meseci napornejši. Več bo jeze, nemira, stara zamera in nemoč se lahko spremenita v napad. Zasebno moramo v prvih mesecih leta paziti, kako se borimo zase in izražamo jezo, nemoč, da nas kaka prehitra reakcija ne stane pomemben odnos, službo, stvari, ki jih imamo radi.

Marec bo eden napornejših mesecev leta. Težave bodo z vremenom, vodo, psihično bomo bolj obremenjeni, kaže se porast virusnih obolenj. Veliko se bomo vračali v preteklost in jo predelovali. Marec in začetek aprila nista namenjena novim začetkom, bolj pogledu nazaj, pripravi na spremembe po mrkih.

Konec marca Neptun vstopi v ovna in tam ostane do oktobra. Prehod lahko prinaša nekaj težav Nemčiji in na Japonskem. Ker se mu konec maja v ribah pridruži Saturn, bo to tema območjema dodalo dodaten pomen, strah, negotovost. Na splošno Neptunov prehod v ovna nosi novosti na področju filma, trend vojnih ali bolj realističnih filmov, v avtomobilizmu in mehaniki bo več potrebe stvari narediti bolj umetelne. Vpliv povečuje našo odvisnost od mehanike, v najtemnejši obliki obljublja napetosti med religijami.

Opazili bomo velik razvoj tehnologije, ki ga ne bo mogoče več ustaviti. FOTO: Ipopba/Getty Images

Konec maja vstopi Saturn v ovna in ostaja v njem do septembra. Prebuja več potrebe po trdem delu, realističnem pristopu, meče nas iz ravnotežja, saj jemlje družbi potrebo po harmoniji in razumevanju ter prebuja bolj surove principe pri doseganju želenega. V najslabši obliki pomeni brezpravje ali pravico močnejšega.

Junij bo astrološko gledano naporen, izpostavijo se napetosti v različnih idealističnih ali verskih pogledih na svet, več bo ovir, napetosti. V juliju sta si Saturn in Neptun zelo blizu in lahko pokažeta, kateri deli sveta bodo deležni večjega družbenega pritiska, ovir, bremen, otežitev. Pogosto je konjunkcija vezana na Rusijo in njene družbene spremembe, redko prijetne.

Julija se Uran premakne v dvojčka, tam bo do novembra. Pogosto ta premik prinaša spremembe, vezane na ZDA. Sprva ima pozitivne aspekte, prinaša novosti v avtomobilizmu, letalstvu, elektroniki, komunikaciji. Prihaja čas, ko bodo električni avtomobili pravilo.

Septembra bodo mrki in z njimi čas sprememb. Jeseni bo veliko pritiska v novosti, ki ne bo najlažji. Počakati moramo z odločitvami, pustiti življenju, da nas premeče, in šele po mrkih vse premisliti, predelati in se usmeriti naprej.

Od konca oktobra do začetka decembra retrogradni Merkur trikrat tvori veliki vodni trigon z Jupitrom in Saturnom, tako bo veliko iskanja miru, dobrih rezultatov, pogovorov, dogovorov. Pametne rešitve in sočutje bodo zmagali.

Slovenija pozimi in spomladi

Na prvi pogled je karta zimskega ingresa prijetna. Obljublja, da se nečesa osvobodimo, premislimo in se premaknemo na bolje. Venera prinaša več veselja, lepega vremena, tudi vetra, a ta ne bo uničevalen. Do nas lahko pride tuj denar ali se kako drugače finančno okrepimo. Možni so spodbudni dogovori s sosednjimi državami. Merkur nakazuje spremembe, vezane na naše vodstvo, ki lahko pomagajo k večji učinkovitosti. Čeprav bo zima v svetovnem pogledu naporna, veliko ljudi bo trpelo, ker je v času ingresa opozicija Lune in Saturna, bomo Slovenci varni pred hujšimi tegobami. Ker se omenjena opozicija celo rahlja na naš Merkur in Uran, bo zima za nas konstruktivna. V karti ingresa je koten slovenski Jupiter, kar ščiti našo deželo pred težkimi izkušnjami in nam prinaša finančno rast, podporo, razvoj.

Kljub svetovnim turbulencam bomo Slovenci finančno stabilni, varni, tudi vreme nam bo prizaneslo. FOTO: Nataliaderiabina/Getty Images

Naporen popolni lunin mrk 14. 3. bo prinašal težje čase marsikje po svetu. Pri nas ne bo viden in ne bo prinesel velikih skrajnosti. Z našo karto skoraj ni povezan. Le vremensko lahko prinese kako skrajnost, a ne uničevalne narave. Lahko je preveč toplo glede na letni čas. Naredimo lahko pomemben korak naprej k stabilnosti in samostojnosti. Delni sončev mrk 29. 3. bo viden pri nas, a ni močno vezan na slovensko karto, tako nam ne prinaša hujših izkušenj. Prinese lahko le več pozornosti na vlado in potrebo tam narediti pomembne spremembe.

Tudi karta pomladnega ingresa je spodbudna za nas. Prihajajo koristne spremembe, končno bo narejen korak naprej. Ker sta dva planeta retrogradna, so to lahko spremembe, ki smo jih dolgo čakali, vezane na zdravstvo in državo upravo, ki bodo tudi pravno trdno podprte.

Slovenija v drugi polovici leta

Poletni ingres je za Slovenijo spodbuden. Čeprav na svetovni ravni lahko prihaja do ideoloških pritiskov in usklajevanj, bomo Slovenci finančno stabilni, ljudstvo se bo počutilo varno in bo spodbujeno v delo in ustvarjanje nečesa konstruktivnega. Poletje bo toplo, za kmetijstvo bodo razmere boljše kot v prejšnjih letih.

Tudi jesen bo vremensko prijetna, le bolj vlažna, spremenljiva. Finančno bo Slovenija stabilna, le v zdravstvu nas čakajo izzivi, a hkrati tudi rešitve. V karti popolnega luninega mrka, ki bo 7. 9., bo izpostavljeno naše Sonce, tako bomo vidni v svetu, dobili bomo vrednost, veljavo. V karti delnega sončevega mrka 21. 9. je izpostavljen slovenski Jupiter, kar nam nosi razvoj in zaščito. Mrk je svetovno zelo naporen in pomemben, nosi premik pri boju z drogami, cepivi, ideološkimi boji, a ni vezan na naše planete, tako bomo šli mirneje skozi izzive.

Vstopamo v novo dobo. Pluton je v vodnarju. V 2025. bomo že videli velik razvoj, ki prihaja v naslednjih letih, a ohranjale se bodo, vsaj pozimi in jeseni, tudi stare teme, iskanje miru in načina, da najdemo sožitje in mir v ranjenem svetu. Čeprav se bo še treslo in bo veliko zastraševanja, če ne prej, novembra dosežemo stabilne dogovore. Vseeno bo treba za to, da gremo mirno iz svetovnih groženj, počakati na februar 2026, na konjunkcijo Saturna in Neptuna. Slovenci smo, kot kaže, v precej negotovem letu, polnem sprememb, prijetno zaščiteni in varni po nekaj napornih letih Saturnovih aspektov.