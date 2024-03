Neaspektiran Mars in počasni planeti

REDKO se zgodi, da planet v rojstni karti posameznika nima niti enega aspekta, sploh če upoštevamo tudi manj pomembne aspekte in asteroide, pritlikave planete, pomembne točke in sorodno. Izraz neaspektirani planeti se nanaša na tiste planete, ki nimajo ptolomejevih aspektov z drugimi planeti, Soncem in Luno. Nekateri astrologi pri tem upoštevajo še inkonjunkcijo kot pomemben aspekt, tako planet, ki ima vsaj inkonjunkcijo z nekim drugim planetom, že ni več neaspektiran. In katero odliko daje planetu dejstvo, da se ne povezuje z ničimer drugim v karti? Planet, ki je neaspektiran, ne izgubi moči, kot bi morda pričakovali, ampak ravno obratno - deluje močneje in intenzivneje zaradi svoje osamljenosti. Res pa je, da deluje neuravnoteženo, nepovezano s preostalimi deli karte. Znamenje in hiša, v katerih je, seveda veliko povesta o tem, kako in na katerih področjih se bo izrazila njegova simbolika.

Mars predstavlja energijo, borbenost, jezo in drznost. Če nima nobenih pomembnih aspektov, deluje samostojno in močneje. Nič ga ne ovira pri njegovem početju, zato gre pogosto v vsem predaleč, se pogosto s skrajnostjo privede do izgorelosti. V tem primeru koristi, da je Mars v pasivnem znamenju, saj ga to pomiri, zmanjša njegove ekstreme. S svojo intenzivnostjo so taki ljudje lahko marsikomu naporni, vendar so s svojim pogumom in pionirskim duhom hkrati sposobni veliko doseči, premagovati navidezne omejitve, odkrivati neodkrito, zmagovati v športu in podobno.

Ker gre neaspektirani Mars v vsem predaleč, lahko človeka vodi tudi v izgorelost. FOTO: Lakshmiprasad/Getty Images

Jupiter je povezan s filozofskim, religioznim pogledom na življenje, torej osmišlja življenje posameznika z bolj oddaljenim, širšim pogledom na stvari. Tako človek z neaspektiranim Jupitrom kmalu ustvari zelo poseben, svoj filozofski pogled na življenje. Če celotna karta nakazuje voljo do razvoja, ga bo tudi dosegel, a na nekonvencionalen, poseben in svoj način. Seveda je odvisno od celotne karte, ali bo to oseba z izjemnimi nenavadnimi mislimi in uvidi, s katerimi pomaga k razumevanju drugih, ali bo nepovezani Jupiter samo spodbudil Jupitrove ekscese in pretiravanje.

Saturn je zelo pomemben v horoskopu, saj nas uči odgovornosti, občutka za meje, nas spodbuja k ustvarjanju reda in stabilnosti. Tak Saturn je lahko zelo strog razsodnik lastniku karte, saj človeku vseskozi kaže, kaj je naredil narobe, nenehno teži k popolnosti. Tak človek lahko postane odmaknjen samotar, predan delu, s pretirano samodisciplino in malo radosti in veselja v življenju.

Transsaturnovci, ki so nepovezani z osebnimi planeti, imajo v karti osebe manjšo moč in pomen. Toda kljub temu lahko neaspektiran transsaturnovec v poznejših življenjskih obdobjih dodaja življenju posebno vrednost. Neaspektirani Uran lahko v poznejših življenjskih obdobjih prinese posebno originalnost, ekscentričnost. Neaspektiran Neptun spodbuja navdih in umetniške talente, neaspektiran Pluton pa lahko daje človeku izjemno moč.