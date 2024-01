Naravna magija

Magija, povezana z naravnimi silami, je stara kot človeštvo, na njej so temeljili druidski in šamanski obredi. Vsem je skupno povezovanje z naravo in elementarnimi bitji, ki bivajo v njej, torej v drevesih, vodi, zraku in zemlji – to so palčki, vile, deve, rusalke, škrati … Pravijo, da lahko spodbudijo prijetne sanje, predvsem skrbijo za naravo in živali, ko se uskladimo z njihovo frekvenco, pa nam lahko pomagajo.

Druidi so poznali tudi Zelenega moža, moško obliko Gaie, matere Zemlje, duha narave. Pri naravni magiji ne gre za nadzorovanje elementov, na primer vetra, ampak uporabljaje moči narave. Prav tako naj bi druidi lahko spreminjali obliko ter se prelevili na primer v volkove. Ne vemo sicer zagotovo, ali so se spremenili fizično ali le vstopili v um živali. Energijo narave so uporabljali tudi za zdravljenje, obnavljanje, prekinjanje nenaravnih motenj dogajanje in pomlajevanje. V naravi so v ta namen postavljali oltarje, ki so pomagali vzpostavljati ravnovesje med kaosom in uravnoteženostjo, ki se v naravi ves čas izmenjuje.