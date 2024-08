Narava leva: vedno se želi dvigniti iz povprečja

V znamenju leva je doma Sonce. To pomeni, da bo Sonce vladar vseh hiš v horoskopu, ki se začnejo v znamenju leva. Sonce predstavlja središčno, srčno, jedrno energijo, okrog katere se vrti vse drugo. Gre za dinamično, moško energijo, ciljno usmerjeno. Je ognjeno znamenje – pogumno, dinamično, močno, usmerjeno v prihodnost, ima voljo, moč, energijo …

Prav tako je fiksno, kar mu daje vztrajnost, sposobnost začeto stvar voditi, ukoreniniti, utrditi, narediti bolj stabilno, trdno, neuničljivo. Obdan je z magnetično privlačno energijo. V levu ni planeta na višini in na dnu, je pa Saturn v njem v izgonu. Ta Saturnova pozicija ne nakazuje, da manjka levu trdnosti (je le fiksno znamenje), tudi ne delavnosti in reda (znamenju vlada Sonce, s tem je zelo ambiciozno), ampak da je mogoče včasih njegov pogled na življenje le nekoliko preveč igriv in neresen, da je včasih lasten interes pred splošno odgovornostjo. Saturn je soočanje z omejitvami, tega lev v resnici ne pozna najbolje.

Ognjeno znamenje

Gre za toplo dinamično energijo, ki s svojo magnetno privlačnostjo vrti ogromno drugih ljudi okrog sebe. Zaradi vpliva Sonca ima lahko občutek za vizualno lepoto, rad ima ugodje, stvari, ki so cenjene, vredne, spoštovane. Vedno se želi dvigniti iz povprečja, zasijati, biti nekaj več. Ogenj mu daje pogum, energijo za delo, fiksni modus trdnost in stabilnost dolgo vztrajati v določeni zgodbi.

Pozitivne lastnosti so, da ima ogromno energije, ustvarjalni potencial, organizacijske sposobnosti, moč, vplivnost, aktivnost in potencial za igralstvo. Negativne so despotstvo, egoizem, velika samosvojost, ki mu onemogoča sodelovanje, snobovstvo.