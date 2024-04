Naporni T-kvadrat

Včasih se planeti med seboj povežejo tako, da tvorijo geometrijski lik, določene aspektne strukture, tako se veliko področij življenja in različni elementi osebnosti prepletajo. Te strukture močno vplivajo na človeka. Velika povezanost planetov je znak integritete karte, da so področja življenja med seboj usklajena, povezana, sozvočna. Seveda to bolj velja za strukture, ki so sestavljene iz pozitivnih aspektov.

Strukture z disharmoničnimi aspekti kažejo, da človek vloži veliko energije v to, da poveže različna področja. Nekatere strukture so izrazito energijske, druge kažejo poseben talent, ki ga prinesemo na svet, tretje usodo. Pomemben je orbis, saj strukture v zelo ozkih orbisih močneje delujejo na posameznika, bolj očitno in pogosteje.

T-kvadrat pomeni, da sta dva planeta v opoziciji in vsak od njiju v kvadratu s tretjim planetom. Ta tretji planet (osamljeni planet) je dinamična točka strukture in njegov položaj kot prazen njemu nasproti ima velik pomen. Področje življenja, ki ga označuje hiša, v kateri je vrh strukture, ter prazno mesto nasproti so glavna gibalna sila horoskopa.

Človek s premagovanjem ovir postaja močnejši. Toda ni vedno tako, če karta kaže zelo šibko osebo, jo lahko nenehne ovire blokirajo, povzročajo malodušje. Bistven razvoj je v razumevanju in premagovanju tako materialnih kot psihičnih ovir.

T-kvadrat pomeni, da sta dva planeta v opoziciji in vsak od njiju v kvadratu s tretjim planetom. FOTO: Elen11/Getty Images

A najpogostejša konfiguracija uspešnih ljudi je ravno T-kvadrat, ker je notranje nezadovoljstvo, ki te žene naprej, temeljna karakteristika uspešnega človeka. Redkeje je zelo uspešen zadovoljen človek. T-kvadrat je najmočnejši motivator v karti. Vendar mu manjka ravnotežja in človeka žene iz situacije v situacijo ali iz čustva v čustvo. Pogosto T-kvadrat opisuje našo poklicno pot in predstavlja razvoj, v osebnih zadevah pa pogosteje nosi bolečine, rane in težave, težje odnose.

Če je vladar znamenja, v kateri je vrh T-kvadrata, v pozitivnem aspektu s planeti na vrhu, je v karti dana možnost iskanja ravnotežja. Če tega ni, poiščemo točko nasproti vrha in pogledamo, s čim se povezuje. Če je vladar te točke, torej znamenja, v kateri je, v pozitivnem aspektu z vrhom T-kvadrata, pomaga ohranjati ravnotežje. Ko teh dveh možnosti nimamo, poiščemo kateri koli planet, ki je v pozitivnih aspektih s planetom na vrhu T-kvadrata, in skozi njegovo simboliko najdemo načine za iskanje ravnotežja.

Planet, ki rahlja opozicijo (je v pozitivnih aspektih s planetoma, ki sta znotraj T-kvadrata v opoziciji), lahko pomaga, a nima enake moči kot planet, ki podpira vrh, saj je točka vrha tista, ki potrebuje največ podpore.

Če je planet na vrhu retrograden, so lahko premiki nevidni očem, saj gre za notranje delo, ne zunanje, očem vidne stvari. Ali je potreben čas, da pridejo zadeve T-kvadrata do konkretnega izraza.