Kreirajte z elementom zemlje

Da bi se povezali z elementom zemlje, si predstavljajte nekaj prizemljenega, zgoščujočega se, počasnega, trdno prst, ki ustvarja temelje, pravijo guruji. Zamislite si in občutite energijo rjave, sive, temne barve, stabilen občutek skale, kamna, gline in prsti, ki pripomore h gravitaciji. Predstavljajte si, da se pogreznete globoko v notranjost Zemlje pod sabo, dokler niste z vseh strani obdani z elementom zemlje.

Čutite, kako prodira skozi kožo in napolni vaše telo. Čutite, da ste vedno težji, kot bi bili polni svinca. Če ste preveč težki, lahko vedno izdihate odvečno energijo. Spomnite se prijetnih spominov na vrtu, kako ste skakali po blatu ali hodili bosi po skalah. Občutite, kako povezani ste s planetom in vsem okoli sebe. S hvaležnostjo zberite energijo zemlje v sebi in manifestirajte z njo. Predstavljate si, da so vse, kar gradite, vzdržljive skale.