Astrologinja Lenka: Vzemite si čas in se poglobite vase

Luna je še vedno v znamenju bika in nam skuša zagotoviti najboljše možno vzdušje, da uživamo v vsem. Toda okoli 14.30. uri jo bo pričakal Rx Uran, jo ustavil in vprašal, ali jo osvobajajo samo materialne dobrine ali še kaj drugega? Vsakomur se je težko soočiti z globino duha in se podati v neznane vode. A on ji bo stal ob strani ob pogledu na drugačen svet.

Luna bo nato naredila opozicijo z Venero iz znamenja Škorpijona. Šele zdaj nastane problem, kako vzpostaviti potrebe in želje s tem, kar čutimo. V sebi imamo dve nasprotni potrebi - ena želi najbolje in največ in druga želi iti po poti največjega odreganja in brez strasti.

Veliko bolj je pomembno, da je danes Rx Merkur zamenjal znamenje iz kozoroga v strelca. Čeprav je tukaj bolj filozofski in nepraktičen, nam daje več volje, idej in vsega, kar prinaša boljši jutri. Vodi nas k čarobnosti in odkrivanju nečesa, kar je bilo nekoč lepo, zanimivo, mikavno, da lahko zdaj to znova odkrijemo in doživimo.

Danes je sobota, Saturnov dan, in počasi se premika naprej v znamenju rib. Čeprav nas skuša spomniti na neke davne čase, pa se tega ne želimo spominjati in še enkrat iti skozi te izkušnje. A najboljše zdravilo je prav to, da se še enkrat soočimo s preteklimi dejanji in s svojimi neprijetnimi spomini. Moramo jih sprejeti kot del sebe. In to v tem obdobju, v tem znamenju, zahteva globoko tišino, mir in še večjo meditativno atmosfero.