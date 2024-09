Astrologinja Lenka: To je zadnjič, da vstopa v ta znak za naslednjih sto let

Mesec se približuje koncu svojega prehoda skozi znak Kozoroga in ustvarja zadnje povezave s transcendentalnimi planeti. Sekstil z retrogradnim Neptunom odpira številne vizije ter ponuja lahkotno vzdušje, da se oseba nekoliko ustavi od dela ali celo od vsega skupaj, saj v Kozorogu običajno ni veliko počitka ali premora, razen kakšnega počasnejšega dela ali lenobnega poležavanja. To je trenutek, ko lahko človek najde notranji mir in se zbere, saj vstop v Vodnarja prinaša veliko hitrosti in raznolikosti.

Nato pride v konjunkcijo z retrogradnim Plutonom. To je zadnjič, ko vstopa v ta znak za naslednjih sto let, da počisti tisto, kar prej ni bilo postorjeno, in da ustvari spremembe, ki ne vplivajo le na kolektiv, temveč tudi na posameznike, še posebej če so kakorkoli povezani s tem stopinjam. Ta 29. stopinja se vedno smatra za anaretično, kot šibko stopinjo, kot zaključek vsega, medtem ko je sam Kozorog že povezan z vsemi karmami, kar ta trenutek spremeni v ključni, ko se vse zaključi, tudi na karmičnem nivoju.

Ta povezava, ko Mesec namerava prinesti preobrat, Pluton pa izvede spremembe, ne glede na to, ali so ljudem všeč ali ne, pogosto prinese ne tako prijetne ali zaželene spremembe. Pluton jih naredi, tudi če to prinese bolečino ali trpljenje, razen tistim, ki so pripravljeni na takšen življenjski izziv in to lažje sprejmejo. V nasprotnem primeru to prinaša določeno bolečino ali stisko. Ta aspekt med Luno in Plutonom lahko povzroči težko psihično stanje, v katerem je potrebna pomoč strokovne osebe.

Astrološka karta.

Okoli 10. ure Luna preide v znak Vodnarja, ki hrepeni po svobodi in osvoboditvi od vseh vezi in omejitev za vsako ceno. Vodnar ne želi biti pod pritiskom, še manj pa pod obveznostmi drugih ljudi. Raje načrtuje svoj čas, prostor in družbo ljudi, s katerimi se bo srečal. Vendar pa Luna počasi raste in se pripravlja na mrk, ki se bo zgodil v nekaj dneh. Zato je tudi zdajšnji čas poseben, ko je treba skrbno načrtovati vse odločitve ali spremembe.

Danes je sobota, Saturnov dan, in Saturn je trenutno v znaku Ribi. V teh dneh je dispozitor Lune, kar pomeni, da jo vodi, da še globlje potopi v svoje globine, v svojo Dušo, ter poskuša očistiti vse tisto, kar se je nakopičilo in kar duši njeno notranjost. Saturn pa je tudi tisti, ki postavlja meje in določa, koliko zmoremo, kdaj si vzeti čas ter narediti načrt, kako napredovati naprej, bodisi v poslu, fizičnem stanju ali zdravju.