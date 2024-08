Astrologinja Lenka: Soočanje s preteklostjo verjetno ne bo najbolj prijetno

Ko se kozmos potrudi in nam ustvari pestro vzdušje za prijetne ter nekoliko zahtevnejše situacije, je pomembno vse sprejeti in v vsem uživati. Luna se še vedno nahaja v znamenju bika, ki stremi k temu, da se vsi počutimo dobro in udobno. K temu prispeva tudi sekstil z retrogradnim Saturnom iz znamenja rib, ki v tem položaju podpira želje duše in omogoča, da se stvari odvijajo počasi in vztrajno. Saturn lahko obudi spomine na preteklost, morda na nekaj, kar je povezano s predniki in kar bi bilo treba obnoviti ali popraviti, ali pa se pojavijo ideje o stari posesti, ki bi jo bilo vredno obnoviti.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kot v vsaki situaciji, se tudi pri kvadratu z Merkurjem pojavi drugačno mnenje ali razmišljanje. Morda nekomu ne bo všeč, da mora nekaj ponavljati in obujati iz pozabljenih misli. Ponovno soočanje s preteklostjo in popravljanje starih zadev verjetno ne bo najbolj prijetno.

Luna nato vstopi v trigon z Venero iz znamenja device, kar je dobra kombinacija za vlaganje, ustvarjanje ali dogovarjanje o konkretnih in praktičnih vsebinah. Venera v devici sicer ni popolnoma zadovoljna z vsemi nalogami, ki jih mora opraviti, vendar je navajena pomagati in narediti nekaj koristnega za druge.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je že prestopilo v znamenje device. Tu imamo izmenjavo med Soncem, ki se vrača v svoje domovanje v Levu, in Merkurjem, ki ga Sonce vrne v dom Device. To omogoča, da se številna nesoglasja lažje rešijo.

V mesecu, ko Sonce prehaja skozi znamenje device, bo več pozornosti namenjene malenkostim, detajlom in praktičnim stvarem, da bi iz vsega iztržili največ. Skromnost in preprostost sta vrlini tega obdobja; ljudje se ne izpostavljajo preveč in so zadovoljni z manj. Osredotočajo se na majhne, obrtniške stvari, kjer lahko zablestijo in dosežejo večje rezultate. Prav tako bo poudarek na zdravem življenjskem slogu, od prehrane do različnih fizičnih in rutinskih aktivnosti.

Naj Sonce osvetli tvojo skromnost, ki jo nosiš v sebi, in ti pomaga pogumno stopiti naprej v svojem življenju.