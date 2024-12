Astrologinja Lenka: Osredotočite se na dolgoročne cilje

V novo leto stopamo pod vplivom Lune v kozorogu, ki poudarja resnost, odgovornost in potrebo po trdem delu. Kozorogova energija nas spodbuja k razmisleku o naših ciljih, dosežkih in načrtih za prihodnost. Ta faza ni lahkotna ali sproščena, a nas uči, kako pomembno je vztrajati, načrtovati in si prizadevati za dolgoročno stabilnost.

Čeprav lahko ta vpliv prinese občutek pritiska ali skrbi, je ključno, da se osredotočimo na to, kar lahko nadziramo, in postopoma gradimo svojo pot naprej.

Sekstil Lune s Saturnom – podpora za vztrajnost in načrtovanje

Sekstil s Saturnom, dispozitorjem Lune, prinaša občutek stabilnosti in varnosti. Ta aspekt spodbuja premišljeno načrtovanje in razbija strahove, ki lahko vodijo v nepotrebne skrbi ali kopičenje zalog. Saturn nam daje priložnost, da se učimo iz preteklosti in postavljamo trdne temelje za prihodnost, brez pretirane obremenjenosti.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Venera v vodnarju – svoboda v ljubezni in osebnem izražanju

Venera v vodnarju poudarja svobodo, inovativnost in iskanje sreče v dejavnostih, ki izhajajo iz naše pristne notranjosti. Ta položaj nas spodbuja, da raziskujemo svoje talente, želje in potenciale, ki smo jih morda do zdaj zanemarjali. Vodnarjeva energija odpira vrata nepričakovanim priložnostim in nas spodbuja, da pogumno sprejmemo izzive ter se podamo na poti, ki nas resnično izpolnjujejo.

Torek – dan Marsa v opoziciji s Plutonom

Današnji dan, ki je pod vplivom Marsa, poudarja energijo in akcijo, vendar zaradi retrogradnosti Marsa in njegove opozicije s Plutonom prinaša tudi napetosti. Ta aspekt lahko povzroči nezavedne reakcije, intenzivna čustva ali konflikte, zato je nujno, da ostanemo mirni, osredotočeni in potrpežljivi. Nepazljivost ali nepremišljenost lahko vodita v napačne odločitve, zato je ključno, da energijo usmerimo v pozitivne in konstruktivne dejavnosti.

Praktični nasveti za danes:

Načrtujte, ne prehitevajte: Uporabite kozorogovo energijo za strukturirano načrtovanje ciljev in korakov, ki jih želite doseči v novem letu.

Raziskujte svoje talente: Vpliv Venere v vodnarju je idealen za prepoznavanje svojih skritih potencialov in za povezovanje z drugimi na inovativne načine.

Ohranite mir: Retrogradni Mars in opozicija s Plutonom zahtevata dodatno previdnost, zlasti pri konfliktih ali impulzivnih odločitvah. Vzemite si čas za umiritev in refleksijo.

Osredotočite se na dolgoročne cilje: Kozorog nas opominja, da ni treba hiteti, temveč vztrajati in graditi na trdnih temeljih.

Zaključek

Današnji vplivi so morda resni in introspektivni, vendar nam ponujajo dragoceno priložnost za rast in napredek. Uporabite ta čas za premišljenost, načrtovanje in iskanje notranjega miru. S pogumom, potrpežljivostjo in pripravljenostjo na izzive se lahko podate v novo leto z jasnimi cilji in stabilnostjo.