Astrologinja Lenka: Ni potrebe po maščevanju

Luna je v znamenju Tehtnice in danes ni samo Venerin dan, ampak ji je dan primat nad vsemi.

Luna je že od jutra v čudovitem sekstilu s svojo dispozitorko Venero, ki daje veliko privlačnost, šarm, zapeljivost in notranjo kreacijo, kombinacijo vsega lepega. Človek se počuti zadovoljnega z vsem, saj jo Venera vodi v znamenje, kjer je na prvem mestu samozavest in vse, kjer se mora človek pokazati v najlepšem redu.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Potem preide Luna v trigon s Plutonom, za približno dve uri, ko se bo človek počutil močnega, tako bo Pluton lahko delno pomagal Veneri, da lažje premaga ta šibak aspekt. Kajti Venera v opoziciji s Plutonom vedno povzroči, da človek trpi, se spominja kdaj in zakaj ni bilo kaj najbolje. Občutek, da je bila zmanipulirana, ponižana, da so bila njena čustva ukradena in uporabljena ter na koncu zavržena sama. To je najbolj boleča točka, ko je človek pripravljen na marsikatero maščevanje, na marsikatero ljubosumno sceno, ki ga razjeda in mu ne da miru. Tista jeza, ki jo človek še nosi v sebi, se aktivira predvsem takrat, ko pride ta položaj, kot da spet vse privre na površje in spet vse to preživi.

In najbolje je, da sprejme in spozna, da gre za neka njena globoko podhranjena čustva, ki jih nosi v sebi, in se jih ne more znebiti, zato se ponovno aktivirajo, ko pride v ta položaj.

Danes je petek, Venerin dan, in ona v znamenju leva ve, kdo in kaj je in da ji pripada največji piedestal, ki si ga zasluži. Rada ima sijaj, rada ima glamur, rada ima vse, kar je najdražje in kar ima najvišjo ceno. Zna se ceniti, zna se postaviti v samo središče vsega dogajanja in blesteti. Rada je na vseh velikih in posebnih praznovanjih, dogodkih, ki izžarevajo le glamur. Rada se zabava, ustvarja in daje največje navdihe. Naj jo Pluton čez cesto ne ustavi niti za trenutek in se ne vmeša v te njene igrive domislice.