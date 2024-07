Astrologinja Lenka: Konfliktna, eksplozivna energija bo prevladovala cel dan

Luna je na koncu znamenja vodnarja, vendar je že od jutra v kvadratu z Uranom, svojim dispozitorjem. To ni najboljši vpliv, lahko se zgodi, da vas že zjutraj nekdo šokira z izjavo ali namigom, z nekimi novimi idejami. Luna v tem znamenju spodbuja presenečenja in spremembe.

Nato gre v opozicijo z Merkurjem, kar prinaša težave v komunikaciji. Ena stran vztraja za vsako ceno in želi doseči svoje, biti v središču pozornosti, druga stran pa želi, da pridejo do besede tudi drugi, ne le ena oseba. Zato prihaja do nesoglasij.

Okoli 15.30 se Luna premakne v znamenje rib, kar omogoči oddih od vsega trdega dela. Prevladuje energija miru, tišine, samote ... To je pravi trenutek, da ste sami s sabo.

A Mars iz znamenja dvojčkov lahko vpliva obratno: vse mora biti hitro, kar vodi v površnost, nepremišljenost ... To lahko prizadene že tako nežno in občutljivo Dušo. Vsaka žalitev v tem vplivu izvira le iz neprevidnosti ali celo misli, da ni nič posebnega - napake se rodijo iz vaših dejanj in nepremišljenih potez. Ta občutljiva situacija lahko človeka res prizadene.

Eksplozivna energija, ki vodi v konflikte

In Sonce, ki je prišlo v svoj dom, v svoj kraljevski položaj, se takoj znajde v opoziciji z retrogradnim Plutonom. To je težka energija, ko ima človek občutek večvrednosti in nadvlade nad vsemi, ko misli, da lahko obvladuje vse in vsakogar, ne da bi mu bilo mar za druge.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Občutek, da vse pripada samo njemu. Za dosego ciljev boste skušali uporabiti svoje temnejše plati - manipulacije, ukazovanje ... V partnerskih odnosih nastanejo velike težave, ker ta toksični vpliv privlači oba partnerja kot magnet, tak odnos je težko zapustiti.

Danes je torek, Marsov dan, ta pa je v znamenju dvojčkov. To vpliva nepremišljeno, hitro se lahko razjezite - tako kot ostali okoli vas. Zlasti v sorodstvenih in sosedskih odnosih pride hitro do prepirov in nerazumevanja.

Ne »zapičite« se v vsako dejanje in neroden gib, še manj pa v vsako besedo in tako se boste izognili nesporazumom, ki lahko povzročijo trajnejše težave.