Astrologinja Lenka: Izogibajte se čustvom, ki vsiljujejo obsojanje, ljubosumje in zavist

Luna se bliža koncu Tehtnice, a preden jo zapusti, bo naredila kvadrat s Plutonom v Kozorogu. To je samo prebujenje in opomin na neke bolečine, bolečine, ki so bile nekoč, za nekatere pa so lahko sveže bolečine. In kaj drugega, ko je Luna v tehtnici, je to v poslovnih partnerstvih, predvsem pa v čustvenih. Človek se spomni, kaj je naredil, kaj je žrtvoval, na koncu pa so mu ostali trpljenje in poškodbe. In namesto da bi bila zdaj prečiščena, brez tistih težkih čustev, se šele zdaj vsega spomni ali celo šele zdaj aktivira s kakšno svojo gesto.

In kako bo človeku, ko bo luna ob 14. uri prešla v znamenje škorpijona, v znamenje, v katerem se tako ali tako ne počuti dobro, kjer le iz človeka izvabi tisto najgloblje, da se spomni in še enkrat preživi vse tisto trpljenje, zapuščenost, nadzor. In najtežje od vsega je, ko se človek ne kriv ne dolžan opravičuje zaradi nečesa, česar ni, ker je druga stran iskala dokaze za izdajo, za ljubosumje.

A tu je še Mars, ki je pravkar prestopil v znamenje kozoroga in vedno se najde oseba, brat ali prijatelj, ki bo človeku pomagal prebroditi to zanj težko obdobje. Vsaka dobronamerna podpora je vedno dobrodošla, včasih pa je dovolj že samo prisluhniti človeku.

Takrat bo Luna naredila lep trigon s Saturnom v Ribah. Zelo intuitivno in čustveno srečanje, a tudi velika podpora, ki se zdi, da krepi dušo, prinese nekaj stabilnosti, da človeku prinese varnost in mu pove, da ni sam. In v teh dveh dneh in pol se morate izogibati vsem tistim čustvom, ki vam vsiljujejo obsojanje, ljubosumje, zavist, nadzor, le čas je, da to prečistite in opustite vse.

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju Strelca. Počuti se fenomenalno, pripravljena na vsak polet, na vsako novo avanturo v življenju. Polna energije, volje, zadovoljstva in še več optimizma. Srečna je že samo ob zavedanju, da lahko počne, kar hoče, in tukaj si želi veliko. Rada potuje, spoznava druge države in kulture, je povsod po svetu, še najmanj pa v svoji hiši. Svoboda in široke ceste so njene najboljše prijateljice.