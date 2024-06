Astrologinja Lenka: Danes je Venerin dan, ki je v znamenju raka

Luna končuje v znamenju rib in prehaja v konjunkcijo z Neptunom. Tam ne prekipevamo z energijo, vse pa je bolj zaspano in »megleno«. Že tistim, ki jim je v rojstni karti zapisano, da so bolj »počasni«, so zdaj še bolj zaspano, brezvoljni ter brez moči in navdiha.

Okrog 11. ure bo Luna prešla v znamenje Ovna in takrat bomo doživeli »vojaško prebujanje«, kar pomeni, da se bomo kar naenkrat povsem zbudili. Vse se bo odvijalo hitro. A ta hitrost nam lahko prinaša napake, s tem pa pride tudi napetost in slaba volja.

Ovnovo energijo podpira Pluton iz znamenja Vodnarja. Človek ima občutek, da zmore prav vse, brez ovir in strahu. Dober občutek je, ko je polna samozavesti in verjame, da zmore.

Luna bo tik pred večerom naredila kvadrat s Soncem in počasi prehaja v fazo upadanja. To lahko prinese manjše nesporazume, saj Rak daje prednost domu in družini, Oven pa je osredotočen nase.

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju raka. Nežna in intuitivna se bo razdajala svojim najdražjim in jim ugajala v vseh oblikah življenja. Nežnost in toplina ji veliko pomenita.

V družbi Merkurja in Sonca jo podpirata Saturn v Ribah in Mars v Biku. Ta vidik dodatno ustvarja zapeljivo situacijo in privlačnost. In Venerica bi ga takoj pripeljala v dom, si zaželela skupnega življenja, družine in povezovanja. Medtem pa si nasprotna stran želi le, da ga nekdo sprejme, pripravi boljše kosilo in ustvari prijetno vzdušje. In to je življenje, vsak ima svoje potrebe, potem pa krivimo drug drugega ...