Z vitaminom C lažje prebolimo prehlad

Vitamin C oziroma askorbinska kislina je vodotopen vitamin, ki ga telo ne more proizvajati, zato ga moramo vnašati s hrano. Najdemo ga predvsem v svežem sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi, ter v zelenjavi, kot so brokoli, špinača, solata in stročji fižol. Prisoten je tudi v začimbah, kot so kajenski poper, česen in bazilika, da pa ohranimo njegovo učinkovitost, je najbolje uživati sadje in zelenjavo surovo ali kar najmanj toplotno obdelano.

Pospešuje absorpcijo

»Vitamin C je močan antioksidant, ki varuje celice pred poškodbami,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Pomaga pri tvorbi kolagena, kar je ključno za zdravje kože, kosti, krvnih žil in dlesni. Prav tako pospešuje absorpcijo železa iz hrane in pripomore k učinkovitemu delovanju imunskega sistema, kar vpliva na splošno zdravje in odpornost organizma. Vitamin C je še posebej koristen pri zmanjševanju dovzetnosti za okužbe, kot so prehladi in druge respiratorne bolezni. Prav tako lahko pomaga pri hitrejšem celjenju ran in zmanjšanju vnetij.«

Pozor, vitamin C ni zdravilo zoper prehlad, ob rednem uživanju pa nam pomaga skrajšati trajanje in zmanjšati resnost simptomov. »Za otroke do osmega leta starosti je priporočen dnevni odmerek do 40 mg, za starejše otroke in odrasle pa med 75 in 100 mg na dan. Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več, medtem ko kadilci in aktivni športniki potrebujejo še večje odmerke, od 150 mg do 200 mg na dan, saj imajo povečane potrebe po vitaminu C.«

Tudi brokoli ga vsebuje veliko. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Večina nas zaužije dovolj vitamina C z zdravo in uravnoteženo prehrano, spet drugi pa morda potrebujejo dodaten vnos s prehranskimi dopolnili. »Pomembno je, da se prej posvetujete s svojim farmacevtom, saj lahko preveliki odmerki vitamina C povzročijo prebavne motnje,« še sklene sogovornica.