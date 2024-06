V posteljo s suhimi lasmi v izogib glivicam, prhljaju in ...

Nikoli ne bi smeli v posteljo z mokrimi lasmi, poudarjajo frizerji in dermatologi. Verjetno se ne bomo prehladili, si pa lahko pridelamo glavobol, zaradi nižje temperature v spalnici tudi oslabimo imunski sistem. A glavni razlog je, da to početje vodi v lomljenje las, mokri so namreč bolj krhki. Trenje med mokrimi lasmi in tkanino, v katero je oblečen vzglavnik, lahko povzroči razcepljene konice.

Če spimo z mokrimi lasmi, lahko povečamo količino znoja na glavi. Kombinacija sebuma, ostankov šampona in vlage lahko moti mikrobiom in vpliva na zdravje in delovanje lasnih mešičkov. Poleg tega lahko spodbudimo rast bakterij na lasišču, še več: navlaži se tudi vzglavnik in lahko postane gojišče plesni, kar lahko povzroči težave z lasiščem in lasmi, pa tudi dihali. Lahko se poveča tveganje za razvoj glivične okužbe lasišča in se poslabšajo dermatitis, prhljaj in druge težave z lasiščem.

Če je le mogoče, ne zaspimo z mokrimi. FOTO: Shironosov/Getty Images

Mokri lasje pomenijo moker vzglavnik, kar pomeni, da bo moker tudi obraz in se bodo negovalna sredstva, ki smo jih uporabili, izpirala na kožo, to pa lahko povzroči razdraženost in akne. Balzami za lase skrbijo za lase, nikakor pa jih nočemo na koži na obrazu, saj lahko zamašijo pore in povzročijo nastanek aken. Spanje z mokrimi lasmi ustvari vlažno okolje, kar lahko, kot rečeno, prispeva k morebitni čezmerni rasti glivic ali bakterij, to pa lahko povzroči tudi akne na obrazu ali telesu.

Poleg tega si z mokrimi lasmi pridelamo slabši spanec, saj nas bo zeblo v glavo in bomo bolj nemirni. Zjutraj bodo lasje sicer res čisti, a nikakor ne kot iz škatlice: ponoči se bodo oblikovali po svoje, torej skuštrali, in pričeska bo vse prej kot idealna. Lasje bodo suhi, brez leska, saj bo naravna olja nase potegnil vzglavnik.

Če si torej lase operemo zvečer, ne ležemo v posteljo, ampak zgrabimo sušilnik za lase in si jih posušimo, naj bo to opravilo še tako nadležno. Lasišče in lasje nam bodo hvaležni. Če nimamo energije, da bi jih osušili povsem, si jih vsaj delno, malo si jih lahko posušimo na zraku: očistimo si obraz, pospravimo kuhinjo, preberemo nekaj poglavij knjige. Samo vlažno je bolje kot mokro. Če se vendarle zvrnemo v posteljo z mokrimi lasmi, jih vsaj zaščitimo. Uporabimo brisačo iz mikrovlaken ali pa si na glavo poveznimo kapo, las pred tem ne spnemo in ne zvijemo v figo.

Pred odhodom v posteljo si jih vsaj delno posušimo. FOTO: Bowie15/Getty Images

Poslabšajo se lahko dermatitis, prhljaj in druge težave z lasiščem.

Spimo na svileni prevleki za vzglavnik, saj ta material povzroča manj trenja in je nežnejši do las in tudi kože.