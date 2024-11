Sonja Lokar: Ne obsojam ljudi, ki iskreno verjamejo, da je splav umor

Imenitna sogovornica, ki razume, da svet poganja pogovor, v katerem drugega vidiš, poskušaš razumeti in zaupaš, da se svet, četudi se seseda vase – morda še posebno zadnje dni – zmore zazreti v ogledalu in naslednjič narediti bolje. Negotovi časi so strašljivi, a ponujajo priložnost za herojstvo in veličastnost, ko na pogorišču starega začne brsteti novo. Pred nekaj dnevi sem brala članek o tem, da je 17 tednov noseča mlada ženska v ameriškem Teksasu umrla zaradi sepse, ker so zdravniki dali prednost bitju srca njenega ploda, ne pa njenemu življenju. Kako smo se znašli v takšnih časih? Bili ...