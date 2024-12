Novo leto pod vplivom kozoroga! Premišljeno vstopamo v 2025

Luna bo v kozorogu, zelo načrtno in resno se bomo lotili priprav na večer. Priskrbeli bomo vse, kar smo si zamislili, a ne pričakujte, da bo zelo živahno, saj nas bo kozorogova energija prizemljila in naredila bolj trezne, premišljene. Po polnoči pazite nase. Izogibajte se nevarnosti.

Energija kozoroga bo usmerjena v praktičnost in odgovornost, kar pomeni, da bo večer bolj umirjen in osredotočen na načrte ter konkretne korake za prihodnost. To je odličen čas za refleksijo o iztekajočem se letu in postavljanje realnih ciljev za prihajajoče obdobje.

Kozorogova treznost nas spodbuja k razmišljanju o dolgoročnih prioritetah, kar je lahko zelo koristno, če si vzamemo trenutek za zapis želja in vizij. Po polnoči se zavedajte, da kozorogova energija ne odpušča nepremišljenosti, zato ostanite pozorni na svoje odločitve in se izognite tveganjem, ki bi lahko skalila praznično vzdušje.