Nekoč prepovedan za mlada dekleta, danes cenjen zaradi teh izjemnih učinkov

Zgodovinarji predvidevajo, da naj bi bil ingver (Zingiber officinale) ena prvih začimb, ki smo jih v Evropo dobili iz Azije. Tam so ga Kitajci in Indijci za zdravljenje najrazličnejših tegob uporabljali že pred več kot petimi tisočletji, kitajski filozof Konfucij pa naj bi bil tako prepričan v njegovo zdravilno moč, da ga je zahteval v vsaki svoji jedi.

Ingver je k nam prišel v času antike in tako navdušil stare Grke ter Rimljane, da so ga poleg kulinarike in zdravilstva uporabljali tudi v lepotne namene.

V mračnem srednjem veku je nato dobil slab sloves, saj so bili zdravniki in moralisti prepričani, da njegov grelni učinek kvari krepost. Prepovedali so ga uživati predvsem mladim dekletom, podobno vojno pa so napovedali tudi cimetu in vinu.

Čeprav danes še marsikdo verjame, da je ingver afrodiziak, pa ga zdaj cenimo zaradi številnih pozitivnih učinkov, ki jih njegovo uživanje ima na zdravje. Te, ki jih bomo našteli spodaj, je potrdila tudi znanost.

Korenina z več kot 160 bioaktivnimi snovmi

Znanstveniki so iz svežih ingverjevih korenin doslej uspeli izolirati več kot 160 bioaktivnih snovi, med katerimi so eterična olja, minerali, vitamini in antioksidanti, ki dajejo ingverju takšno neverjetno zdravilno moč. Ena izmed najpomembnejših učinkovin je gingerol, pekoča snov, zaslužna za oster okus in grelni učinek ingverja.

Raziskave so pokazale, da ima gingerol močne protivnetne in antioksidantne vplive na človeški organizem. Preprečeval naj bi poškodbe prostih radikalov na naše celice.

V kombinaciji z drugimi antioksidanti v ingverju pa naj bi tudi zaviral nastanek določenih vrst raka (doslej so potrdili njegove učinke pri raku debelega črevesja, trebušne slinavke in jeter).

Poleg tega so študije na živalih pokazale, da imajo gingerol in drugi antioksidanti v ingverju potencial za preprečevanje upada kognitivnih sposobnosti in bolezni kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova ter multipla skleroza.

Znanstveniki so tudi ugotovili, da ima ingver podobno kot česen antimikrobne učinke na določene bakterije in glivice, ki povzročajo različne nevarne okužbe in bolezni. Laboratorijsko so potrdili, da ingver uničuje stafilokoke, e.coli bakterije in glivice kandide ter zavira rast bakterij v ustih, ki povzročajo paradentozo.

Tradicionalna kitajska medicina ingver že od nekdaj predpisuje tudi proti slabosti in proti prebavnim težavam, kar so potrdile tudi sodobne raziskave, ki kažejo, da ingverjev čaj, pastile ali drugi pripravki iz te korenine pomagajo tako pri potovalni kot pri nosečniški jutranji slabosti ter celo pri slabosti, ki jo povzročajo kemoterapija ali določeni operativni posegi.

Ob tem je pomembno poudariti, da sicer ni primerov, ko bi uživanje ingverja nosečnicam povzročilo neželene stranske učinke, a ker gre za živilo z močnimi bioaktivnimi snovmi, je vseeno priporočljivo, da se bodoče matere pred njegovo uporabo posvetujejo s svojim zdravnikom.

Ingver lahko pomaga tudi pri bolečih menstruacijah, kažejo raziskave, ki so pokazale, da bi lahko bili njegovi učinki primerljivi tistim, ki jih imajo zdravila za lajšanje bolečin, kot je ibuprofen. Poleg tega so nekateri raziskovalci prepričani, da je uživanje ingverja v pomoč tudi pri hujšanju, kar je doslej potrdila študija iz leta 2019.

Določene znanstvene raziskave so pokazale še, da bi ingver lahko pomagal zniževati tudi krvni sladkor, visok krvni tlak in holesterol, krepil zdravje srca in ledvic ter lajšal osteoartritične bolečine oziroma bolečine, povezane z obrabo sklepov, če ga nanašamo topično.

Kdo ga ne sme jesti

Omenili smo že, da naj z ingverjem ne pretiravajo nosečnice, priporoča pa se, da so z njegovim uživanjem previdne tudi doječe matere. Zaradi močnega pekočega okusa svež ingver ni najbolj primeren za osebe, ki imajo težave z zgago ali refluksom, izogibajo pa naj se ga tudi ljudje z ledvičnimi ali žolčnimi kamni.

Ker naj bi ingver vplival na krvni tlak, se njegovo uživanje odsvetuje osebam, ki jemljejo zdravila za zniževanje pritiska. Podobno pa velja tudi za osebe, ki jemljejo zdravila za sladkorno bolezen in za redčenje krvi (kot sta varfarin in aspirin), saj znanstveniki niso prepričani, kakšne učinke bi ta zdravila imela v kombinaciji z ingverjem, za katerega se predvideva, da preprečuje nastajanje krvnih strdkov.

Kako je najbolje uživati ingver

Na policah trgovin boste našli sveže korenine ingverja, pa tudi posušenega in zmletega v prah. Močnejša je seveda sveža rastlina, a se je kljub pekočemu okusu nikar ne bojte uporabiti. Nedotaknjena korenina bo na sobni temperaturi zdržala več tednov, ko jo odlomite ali prerežete, pa sveži del ovijte s folijo in postavite v hladilnik.

Ingver lahko uporabljate v najrazličnejše namene. Preprosti in osvežilni so domači napitki, v katere ga naribamo ali narežemo na tanke rezine ter jih prelijemo z vrelo vodo, kadar nam prija toplota, ali s hladno, da dobimo neke vrste limonado. Ingverjevim napitkom lahko okus izboljšamo tudi z dodatkom meda, limone ali mete.

Svežo korenino lahko dodamo tudi v smutije, vendar boste za to potrebovali močan blender, lahko pa preprosto posežete po ingverju v prahu.

Ker izvira iz Azije, je ingver seveda nepogrešljiv v slanih azijskih jedeh, od kitajskih zelenjavnih omak do indijskih karijev. Njegov osvežilni okus pa bo popestril tudi marsikatero sladico ali sadno solato.