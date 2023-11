Zahvalno kosilo za 545 evrov

Američani so v četrtek, 23. novembra, praznovali zahvalni dan, praznik, ki je namenjen izražanju hvaležnosti za vse blagoslove preteklega leta. To je tudi dan, ko so mize še posebej obilno obložene. Povprečna cena za celotno pojedino ob zahvalnem dnevu za deset ljudi znaša nekaj več kot 57 evrov, beremo na spletni strani statista.com. Za ta denar se družina razvaja z nadevanim puranom, sladkim krompirjem, maslenimi žemljicami, grahom, brusnicami, korenjem, zeleno, bučno pito s stepeno smetano ter kavo in mlekom.

Petični sladokusci, ki na ta dan niso želeli mazati pečice, so lahko uživali v posebnih prazničnih kosilih različnih restavracij, cene pa so se pri tem dvignile v nebo.

Med najdražjimi je bilo kosilo v restavraciji Aubergine at L'Auberge v Carmelu v Kaliforniji. Za eno osebo je stalo vrtoglavih 545 evrov, pri čemer gostje vse do dneva D sploh niso vedeli, kaj jim bodo ponudili na krožnikih. V ceno seveda ni bila vključena pijača.

V hotelu Plaza so imeli samopostrežni bife. FOTO: Plaza New York

V newyorški restavraciji Eleven Madison Park so pripravili desethodni meni. Za dobrih 485 evrov so se gostje razvajali izključno z rastlinskimi jedmi, kar je posebnost te restavracije. Med drugim so jedli tart s črnim tartufom in njoke z belim tartufom.

Malce več kot 412 evrov je stalo obedovanje v restavraciji Addison v San Diegu. S praznične mize so jedce mamili kaviar s kvašenim jabolkom, koromačem in koprom, v soli pečene pokrovače z bučo, tart iz zorjenih suhih račjih jeter.

Legendarni newyorški družinski hotel Plaza, ki se ga spominjamo iz filma Sam doma, je za praznično kosilo zaračunaval približno 270 evrov na osebo. Na meniju so bili pečen puran, glazirana šunka, bar z morsko hrano ter čokoladna fontana. Za goste, mlajše od 12 let, je bilo treba odšteti nekoliko manj, približno 114 evrov na osebo.