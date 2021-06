Vodilni strokovnjak podvomil, da je koronavirus naravnega izvora

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki naj bi ga prav epidemija novega koronavirusa oz. njegovo ravnanje med njo stala ponovne izvolitve, je vse od izbruha virus imenoval »kitajski virus« in tako namigoval, da je bil umetno ustvarjen. Kaže, da se temu mnenju pridružuje eden vodilnih ameriških strokovnjakov za boj proti novemu koronavirusu Anthony Faucij.



Fauci, ki je pogosto javno zavijal z očmi ob nekaterih Trumpovih potezah med epidemijo, je nedavno izjavil, da ni prepričan v naraven izvor virusa, ki že več kot leto in pol določa življenjske pogoje po svetu. »Nisem prepričan, da se je virus razvil naravno. Mislim, da bi morali še naprej preiskovati, kaj se je dogajalo na Kitajskem, dokler po svojih najboljših zmožnostih ne ugotovimo, kaj se je zgodilo,« je povedal Poynerjevemu institutu. Dodal je, da so znanstveniki, ki so preiskovali izvor virusa, kot najverjetnejši izvor omenili, da se je virus na človeka prenesel z živali. »Lahko pa je bilo kaj drugega. To moramo ugotoviti,« je dodal.

​​Podpirajo novo preiskavo

Vodja inštituta za nalezljive bolezni in alergije na ameriškem Nacionalnem inštitutu za zdravje je eden zadnjih v vrsti znanstvenikov, ki so podvomili v živalski izvor virusa, kljub zaključku preiskovalcev, ki so odšli na Kitajsko, da bi ugotovili, ali ni morda virus ustvaril človek in je ušel iz laboratorija. Tudi administracije predsednika Joeja Bidna je sporočila, da si bo prizadevala za novo preiskavo na Kitajskem, ki bi jo izvedli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) brez vpletanja kitajskih oblasti, poroča ameriška televizijska hiša CNN.

​​Zboleli mesec pred uradnim izbuhom

Poročilo ameriških obveščevalcev je nedavno razkrilo, da je novembra 2019 več raziskovalcev na Vuhanskem institutu za virologijo zbolelo. Zdravili so se v bolnišnici, zakaj točno so zboleli, pa še vedno ni jasno. Kitajska je WHO-ju o prvih pacientih s simptomi covida 19 poročala decembra 2019. Po poročanju CNN-a ameriški obveščevalci nikakor ne izključujejo, da je izvor virusa drugačen, kot so v svojem poročilu ugotovili znanstveniki. Obveščevalci ne vedo, kje, kdaj in kako se je virus začel širiti, zagotovo vedo le, da je do izbruha prišlo na Kitajskem, še poroča CNN.

