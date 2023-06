V Evropo prihaja nov migrantski val: EU pripravlja nov načrt, dve državi sta proti

Nelegalne migracije so že nekaj časa tema pogovorov v Evropi in vse kaže na to, da se bo o njih še naprej veliko govorilo. Hrvaška spletna stran Index.hr je objavila obširen članek v zvezi s to problematiko, v katerem se je med drugim sklicevala na Deutsche Welle in Frontex, in v njem izpostavila neke podatke, ki dajo misliti.

Kot razkriva, je bilo v lanskem v državah EU precej več nezakonitih prebežnikov in poskusov nezakonitih prehodov meja kot v letu prej. Leta 2022 je bilo v članicah EU-ja prisotnih kar 1,1 milijona nezakonito priseljenih ljudi. To je precejšen skok v primerjavi z letom poprej, ko je bilo teh ljudi za 61 % manj.

Daleč največ nezakonitih migrantov je bilo na Madžarskem in v Nemčiji.

Na Madžarskem več kot 222 tisoč, v Nemčiji pa dobrih 198 tisoč. Zanimivo, da je bila Italija z dobrih 138 tisoč nezakonitih migrantov šele na tretjem mestu. Je pa imela letos, kot smo že poročali, s prihodom migrantov že veliko opravka. Njena vlada je v aprilu celo razglasila izredne razmere, ki bodo trajale šest mesecev. Največ ilegalno prisotnih ljudi v EU-ju je bilo iz Sirije, in sicer je bilo teh skoraj 176 tisoč. Sledili so Afganistanci in Maročani, katerih je bilo 120 oziroma 60 tisoč.

Bo z novo reformo manj nelegalnih migracij?

V državah članicah EU se nameravjao odločno spopasti s to problematiko. Notranji ministri članic EU so se tako ta teden pogovarjali o sprejetju reforme za pravico do azila in ureditve migracij. Enotnosti med članicami ni bilo, saj sta bila proti predlogu Madžarska in Poljska. Velike države so bile za njegovo sprejetje. A nova pravila še ne bodo začela veljati, saj morajo biti obravnavana še v Evropskem parlamentu. V veljavo lahko pridejo šele prihodnje leto. Se pa ne bodo nanašala na begunce iz Ukrajine.

Po novih pravilih bodo lahko migranti, ki bodo s strani države zavrnjeni, hitro vrnjeni v neko tretjo državo ali pa nazaj v svojo domovino. Spremembe se napovedujejo tudi na mejah. Države, ki imajo zunanje meje EU, naj bi pripravile nekakšna zaprta zavetišča za pribežnike. V njih naj bi bilo skupaj 40.000 mest.