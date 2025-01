Umrl je svetovno znani romanopisec, prevajan je bil tudi v slovenski jezik

Umrl je britanski romanopisec David Lodge, ki se je dvakrat uvrstil v ožji izbor za bookerjevo nagrado. Star je bil 89 let, je danes sporočila njegova založba Penguin Random House. Kot so še sporočili iz založbe, je Lodge umrl mirno na prvi novoletni dan. Vzroka smrti založba po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni navedla.

Lodge je najbolj znan po romanih Majhen svet in Lepa služba, ki sta bila v 80. letih minulega stoletja nominirana za prestižno literarno nagrado booker. Oba romana sta prevedena tudi v slovenščino. V slovenščino je preveden tudi njegov roman Na drugem mestu: zgodba o dveh kampusih.

Eden najbolj priljubljenih britanskih piscev

Lodge si je privržence po vsem svetu pridobil s svojimi številnimi romani, ki ponujajo komični in cinični pogled na življenje angleškega srednjega razreda. Leta 2008 ga je britanski časopis The Guardian označil za enega najbolj priljubljenih britanskih piscev, medtem ko ga je avtor Peklenske pomaranče Anthony Burgess označil za enega najboljših romanopiscev svoje generacije.

David Lodge FOTO: Pierre Verdy Afp

Romana Majhen svet (1984) in Lepa služba (1988) sta izšla po romanu Na drugem mestu: zgodba o dveh kampusih (1975) in sestavljata trilogijo o izmišljeni univerzi Rummidge. Poleg romanov je Lodge pisal tudi obsežne literarne kritike v akademskih revijah ter med drugim napisal dve izmišljeni biografiji - o avtorjih Henryju Jamesu in H. G. Wellsu - in dva zvezka svojih spominov.

»Njegov prispevek k literarni kulturi je bil ogromen, tako v njegovi kritiki kot skozi njegove mojstrske in ikonične romane, ki so že postali klasika,« je v odzivu povedala Lodgeova založnica Liz Foley. Lodgejeva družina je sporočila, da je zelo ponosna na pisatelja, ki je bil znan po svojih dramah, spominih in televizijskih scenarijih ter knjigah.

Lodge se je rodil 28. januarja 1935 na jugovzhodu Londona v katoliški družini. Njegov oče je bil poklicni plesni glasbenik, mati gospodinja. Med letoma 1960 in 1987 je Lodge predaval na Univerzi v Birminghamu, nato se je upokojil in se osredotočil na pisanje.