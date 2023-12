To so najboljše letalske družbe na svetu za leto 2023

Znano spletno mesto za ocene potovanj SkyTrax je razkrilo 10 najboljših svetovnih letalskih prevoznikov za leto 2023. Ta lestvica je rezultat raziskave, ki je potekala od septembra 2022 do maja 2023 in je vključevala glasovanje za 325 letalskih prevoznikov iz več kot 100 držav.

Kako se razvrstile letalske družbe?

Na desetem mestu je Korean Air. Kljub padcu za eno mesto v primerjavi s prejšnjim letom je bil južnokorejski prevoznik pohvaljen zaradi odličnih storitev za stranke in udobja, zlasti v poslovnem razredu.

Tajvanski EVA Air je debitiral na devetem mestu. Letalska družba ima visoke ocene za storitve za stranke, udobje in zabavo med letom, kar jim prisluži tudi nagrade za najboljši premijski ekonomski razred in pridruženo gostinsko ponudbo.

Osmouvrščeni Cathay Pacific iz Hong Konga se ponaša z luksuznim poslovnim razredom in vrhunskimi storitvami za stranke. Dobili so tudi nagrado za najboljšo zabavo med letom.

Air France, ki je na sedmem mestu, je pohvaljen zaradi svojih gurmanskih jedi, udobnih kabin in izjemnih storitev za stranke.

Na šestem mestu Turkish Airlines. Letalski prevoznik iz Istanbula je med drugim osvojil prestižni naziv 'Najboljši letalski prevoznik v Evropi', zahvaljujoč širokemu izboru destinacij in visokokakovostnim turškim obrokom na letalu.

Na petem mestu je Japan Airlines, ki navdušuje z brezhibnimi storitvami, udobnimi sedeži z dodatnim prostorom za noge ter raznoliko zabavo med letom. Dobili so tudi nagrade za najboljši ekonomski razred in sedeže v tem razredu.

Emirates iz Dubaja zaseda četrto mesto in je znan po svojih luksuznih kabinah, odlični storitvi za stranke in kakovostnih obrokih.

Na tretjem mestu najdemo ANA All Nippon Airways iz Japonske. Osvojili so naziv najčistejše letalske družbe na svetu in so bilo posebej pohvaljeni zaradi svojih brezhibnih storitev.

Qatar Airways zaseda drugo mesto in je prejel skupno devet nagrad, vključno z najboljšim poslovnim razredom, najboljšim sedežem v poslovnem razredu, najboljšim salonom v poslovnem razredu in najboljšo letalsko družbo na Bližnjem vzhodu.

Singapore Airlines je ponosni zmagovalec te izdaje in je bil okronan za najboljšega letalskega prevoznika na svetu. Prejeli so tudi nagrade za najboljši prvi razred in najboljšo letalsko družbo v Aziji.

Prevlada azijskih letalskih prevoznikov

Posebej velja omeniti prevlado azijskih letalskih prevoznikov med prvimi desetimi, kar poudarja njihovo zavezanost storitvam za stranke, udobju in kakovosti obrokov. Rezultati nagrad Skytrax kažejo, da povprečen popotnik zelo ceni te dejavnike. Jasno je, da so letalske družbe, ki se osredotočajo na odličnost storitev, udobje in kakovost, vodilne v tej konkurenci.