To se v zgodovini meritev še ni zgodilo

Letošnji oktober je bil najtoplejši v zgodovini meritev, je danes objavila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Ob tem je ocenila, da bo tudi letošnje leto verjetno najtoplejše v zgodovini, saj je najtoplejši oktober sledil najtoplejšemu septembru in poletju z rekordnimi temperaturami v številnih državah.

»Letošnji oktober so zaznamovale izjemne temperaturne anomalije, ki so sledile štirim mesecem preseganja svetovnih temperaturnih rekordov. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2023 najtoplejše v zgodovini in je trenutno za 1,43 stopinje Celzija nad povprečjem iz predindustrijskega obdobja,« je dejala namestnica direktorja observatorija C3S Samantha Burgess.

Ob tem je opozorila, da pred prihajajočo svetovno podnebno konferenco ZN COP28 občutek nujnosti ambicioznih podnebnih ukrepov še nikoli ni bil tako velik.

Višje povprečne temperature

Povprečna temperatura zraka v oktobru je bila s 15,3 stopinje Celzija za 0,85 stopinje višja od povprečja za ta mesec v obdobju med letoma 1991 in 2020. Prav tako je bila za 0,4 stopinje Celzija višja od prejšnjega rekorda, izmerjenega oktobra leta 2019.

Povprečne temperature na globalni ravni so bile med januarjem in oktobrom za 0,1 stopnje Celzija višje od desetmesečnega povprečja leta 2016, sicer najtoplejšega leta. Tudi povprečna temperatura na morski gladini brez polarnih območij je dosegla rekordno vrednost za oktober, in sicer 20,79 stopinje Celzija.

K temu, da bi letošnje leto postalo najtoplejše v zgodovini, v veliki meri prispeva vremenski pojav El Nino, ki s segrevanjem južnega dela Tihega oceana spodbuja vroče vreme zunaj tega območja. Po ocenah strokovnjakov se bodo sicer njegovi najhujši učinki pokazali šele konec letošnjega in v začetku prihodnjega leta.