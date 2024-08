Stroškov je na tej sanjski destinaciji lahko precej

Maldivi so za mnoge že dolgo sanjska destinacija, ki postaja tudi vedno bolj dostopna. Do glavnega otoka Male lahko z zagrebškega letališča in nazaj poletite že za dobrih 700 evrov, polet, ki vključuje en postanek, traja 13 ur v eno in 16 ur v drugo smer. A priti na Maldive je še najmanjša težava. Tam je nato treba poiskati ugodno, a obenem sanjsko nastanitev. Tu bodo največ prihranili tisti, ki ne marajo alkohola. Na otokih, kjer bivajo domačini, je ta namreč prepovedan, točijo ga le na otokih, na katerih stojijo resorti, cene prenočitev pa so tam bistveno višje, sežejo tudi krepko nad 10.000 evrov za sedem noči, a se najdejo tudi čudovita letovišča, kjer se cene za omenjeno obdobje gibljejo okrog 2000 evrov.

Ker je treba do teh otokov tudi priti, se lahko stroški še dodatno dvignejo, zato je priporočljivo pred rezervacijo preveriti, ali določeni resort ponuja brezplačni prevoz z otoka Male. Ker boste bivali na otokih, kjer ni drugega kot letovišče, ni pametno izbrati zgolj prenočitve z zajtrkom, ampak raje polni penzion ali kar all inclusive. Pri slednjem je treba biti pozoren, saj si lastniki hotelov vsak po svoje predstavljajo, kaj naj bi all inclusive pomenilo. Ponekod takšni paketi res vključujejo vse, neomejeno količino hrane in pijače, zabavo, izposojo športnih in drugih rekvizitov, medtem ko je drugje v ceno všteta pijača ali dve ter trije obroki. Da pozneje ne bi bilo razočaranj in slabe volje, še pred rezervacijo preverimo tudi to.