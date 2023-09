Slepo sledil Googlovi karti, zletel z mostu in umrl

Družina Američana Philipa Paxsona toži Google. Prepričani so, da je podjetje odgovorno za Philipovo smrt, poroča BBC. Nesrečnik je z avtomobilom zletel z mosta, ki se je pred devetimi leti porušil Googlova aplikacija pa je prikazovala, da je most normalno prevozen.

Nesreča se je zgodila septembra lani v mestu Hickory v Severni Karolini, tožbo je družina ta teden vložila v okrožju Wake, Googlov predstavnik pa je dejal, da še preučujejo obtožbe.

Družina trdi, da je bil Philip na ta dan na rojstnodnevni zabavi devetletne hčerke, ki se je odvijala na domu njegovih prijateljev. Po zabavi se je odpravil proti domu, a ker četrti, kjer je potekala zabava, ni dobro poznal. Njegova žena in hči sta z zabave odšli že prej, on pa je pomagal pri pospravljanju.

»Ker ni poznal ceste, se je zanesel na Google zemljevid in verjel, da ga bo varno pripeljal do doma,« je dejal družinski odvetnik. »Vozil je počasi, ker se je zmračilo., padal je tudi dež. Gledal je staro Google karto, zletel v reko in se utopil. Njegova družina je kasneje ugotovila, da se je ta most porušil že pred desetimi leti in da ga lokalni prebivalci poimenujejo kot most, ki ne vodi nikamor,« je še dejal odvetnik.

Opozarjali, da most ne stoji

Lokalni prebivalci naj bi večkrat pozvali Google, naj posodobijo karto, saj se je most porušil že leta 2013. Oblasti so sicer postavile zapornice, a so jih vandali ukradli.

Google pa ni edini, ki ga družina tožil. Tožbo so vložili tudi proti trem lokalnim podjetjem, ki trdijo, da bi morala poskrbeti za most. »Hčerke me ves čas sprašujejo, kako in zakaj je umrl ravno njihov oče. Ne vem, kaj jim naj odgovorim, saj tudi sama ne razumem, zakaj je moral umreti. Nikoli mi ne bo jasno,« je dejala Philipova soproga Alice.

Predstavnik Googla je sicer dejal, da sočustvujejo z družino in da se trudijo, da so na njihovih kartah vedno najnovejše informacije.