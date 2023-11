Segrevanja ne moremo več ustaviti

Ookoljevarstveniki že desetletja svarijo pred globalnim segrevanjem in posledicami, ki jih bo to imelo na planet in seveda tudi nas, če se ne bomo kmalu zganili in glede tega kaj ukrenili. Navadni smrtniki in tudi vlade vsaj v razvitem svetu smo jih v zadnjih letih le začeli poslušati in upoštevati, a po mnenju mnogih je že prepozno.

Skupina ameriških strokovnjakov je namreč ugotovila, da se planet segreva veliko hitreje, kot so sprva predvidevali, ozračje po svetu naj bi se v povprečju za poldrugo stopinjo Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo segrelo že v tem desetletju.

Vedno več bo suš in poplav. FOTO: Thomas Peter, Reuters

Že prvo je kritično, s te točke ni več vrnitve.

Klimatska kriza

»Kot kažejo izsledki raziskave, se bo povprečna temperatura zvišala za 1,5 stopinje Celzija do leta 2030, še pred letom 2050 pa nad dve v primerjavi s predindustrijsko dobo. Že prvo je kritično, s te točke ni več vrnitve, vedno več bo ekstremne vročine, suš in poplav, in na takšne razmere se bomo ljudje vedno težje privajali,« pravi ameriški klimatolog James Hansen, ki je sodeloval pri raziskavi, na klimatsko krizo pa opozarja že od 80. let prejšnjega stoletja.

Hansen in kolegi veliko težavo vidijo tudi v topljenju ledu na Antarktiki, zaradi česar se bo dvignila gladina oceanov in morij, da bi to ustavili, pa bi morali nujno ohladiti planet, pravi klimatolog s priznane univerze Columbia. Predlaga metodo, imenovano solarni geoinženiring: po njej naj bi površje Zemlje ohladili tako, da bi sončno svetlobo usmerili stran od planeta ali pa nekako omogočili vročini, da bi zapustila naše ozračje. To bi, predlagajo strokovnjaki, storili tako, da bi v atmosfero spustili večjo količino aerosolov ali pa oblake poškropili s solnimi delci, zaradi česar bi postali bolj odbojni in sončna svetloba bi se, podobno kot pri ogledalu, odbila nazaj v vesolje, preden bi dosegla površino Zemlje.