Po poročilih naj bi bil vodilni ruski raketni znanstvenik Mihail Šacki »odstranjen« v moskovskem parku Kuzminski gozd, približno 13 kilometrov jugovzhodno od Kremlja. Šackega, ki je bil pomočnik generalnega oblikovalca in vodja oddelka za programsko opremo v podjetju Mars Design Bureau, naj bi ustrelil neznani napadalec.

Šacki je bil ključno vpleten v modernizacijo ruskih manevrirnih raket Kh-59 in razvoj najnovejših vojaških brezpilotnih letalnikov (UAV). Njegovo smrt so nekateri povezali z ukrajinskimi obveščevalnimi službami.

Obtožbe o ukrajinski odgovornosti

Izgnani ruski novinar Aleksander Nevzorov je na družbenih omrežjih zapisal: »Danes so sile ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR) v Moskvi odstranile posebno zlobnega kriminalca Mihaila Šackega. Odgovoren je bil za nadgradnjo raket Kh-59 na raven Kh-69, uvedbo novih brezpilotnih letal in smrt na tisoče nedolžnih Ukrajincev.«

Ukrajinska javna radiotelevizija je potrdila odstranitev Šackega. FOTO: Genya Savilov Afp

Ruska agencija APN je poročala, da je Šackega ustrelil neznani napadalec v parku v torek, 11. decembra. Fotografije s prizorišča prikazujejo truplo moškega v snegu. Ukrajinska javna radiotelevizija Suspilne je kasneje potrdila, da so posebne »službe« potrdile odstranitev Šackega.

Vloga Šackega in raket Kh-59

Podjetje Mars Design Bureau, kjer je bil Šacki zaposlen, je sodelovalo pri razvoju in modernizaciji kontrolnih sistemov za rakete, ki jih je oblikovalo podjetje Raduga, vključno z raketama Kh-59 in Kh-69. Ti izstrelki so bili pogosto uporabljeni v ruskih napadih na Ukrajino med vojno.

Čeprav uradno rusko sporočilo o smrti Šackega še ni bilo podano, ukrajinske obveščevalne službe že prevzemajo odgovornost. Novinar Nevzorov je ob tem opozoril na dolgo dosegljivost Kyryla Budanova, vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe GUR.