Psi paradirali oblečeni kot Taylor Swift

Mopsi s svojimi ljubkimi obrazi s stisnjenimi gobčki in velikimi očmi vedno znova navdušujejo ljubitelje psov ne glede na to, da zagovorniki živalskih pravic znova in znova opozarjajo, da ima ta simpatična pasma zaradi križanj, ki jih je povzročil človek, številne zdravstvene težave. Še posebno veliko ljubiteljev mopsov in njihovih ljubljenčkov smo zadnje dni lahko srečali v Portlandu v zvezni državi Oregon v ZDA.

Tam namreč že 23 let poteka festival mopsov, katerega osrednji dogodek je mimohod teh malih očarljivih psov. Letošnja tema je bil oblačilni slog pop pevke Taylor Swift. Številni pasji skrbniki, še bolj pa skrbnice, so si prejšnjo soboto dali duška in v oblačila po vzoru zvezdnice oblekli tako sebe kot tudi svoje štirinožce. Na stotine mopsov in njihovih lastnikov se je sprehodilo ali peljalo po rožnati preprogi s posebnimi vozili (pa tudi protezami, saj mnogi mopsi zaradi degeneracij, ko so stari, ne morejo več sami hoditi) v bližini lokalne pivovarne.

23 let poteka mimohod mopsov.

Vsako leto določena tema

Program je vodil transvestit Peachy Springs. Mimohod je vsako leto posvečen določeni temi – leta 2016 so bili to junaki Vojne zvezd, leta 2019 junaki Igre prestolov.

»Imava rdeče vozilo, nanj sem pritrdil škatlo, jo okrasil s trakovi. Dodal sem plakat z besedili z albuma Red. Med mimohodom sva med množico metala zapestnice prijateljstva,« je o letošnjem mimohodu povedal lastnik psičke Franny Jamie Lytle, ki priznava, da je njegova ljubljenka, kot kaka resnična zvezdnica, že kar malo preveč vajena nošenja sončnih očal.