Psi dovoljeni na delovnem mestu. Kaj pravite?

Japonska postaja prijaznejša do svojih zaposlenih, predvsem tistih, ki so v minulih dveh letih delali od doma in se zdaj s težavo privajajo na pisarniško okolje. In ker mnoge skrbi, kako se bodo sami doma znašli hišni ljubljenčki, so nekatera podjetja omehčala politiko na tem področju. Tehnološki velikan Fujitsu je namreč odprl tudi vrata kužkom zaposlenih!

Zagotovili tudi hrano

Mnogim so zaprtje javnega življenja lajšali hišni ljubljenčki. FOTO: Ururu/Getty Images

Psi so na Japonskem sicer le redko dobrodošli v restavracijah in na javnem prevozu, zato so delodajalci, ki so se ob prošnjah zaposlenih, zaskrbljenih za osamljene ljubljenčke, omehčali, kar veliko presenečenje. Ne le to, da se bodo pri Fujitsuju, denimo, psi lahko pridružili svojim lastnikom na delovnem mestu, to bo tudi prilagojeno posebej zanje! V poslovni stavbi v Kavasakiju so pisarne preuredili tako, da so primerne za kužke, ti imajo zdaj svoje kotičke za počitek in igro; na voljo so jim igrače in različne potrebščine, pa tudi hrana! Tla so zaščitili s posebno nepremočljivo preprogo, tako da tudi morebitne nesreče niso strašen tabu. Projekt je za zdaj sicer le poskusne narave, konec leta pa se bodo vodilni odločili, ali bo delovno okolje še naprej odprto tudi za pasje ljubljenčke.

28 odstotkov Japoncev je delalo od doma.

A glede na zadovoljstvo zaposlenih gre pričakovati, da bo Fujitsu še naprej vztrajal pri sistemu dela, saj je učinkovitost delavcev, ki jih v službi spremljajo štirinožni prijatelji, za zdaj videti izjemna in tudi razpoloženje je v delovnem okolju boljše, ugotavljajo. Na Japonskem je bilo sicer delo od doma med pandemijo covida-19 manj običajno kakor v nekaterih drugih državah, a je bilo v drugem letu kljub temu kar 18 odstotkov pogostejše kakor v prvem, torej je na daljavo delalo 28 odstotkov ljudi, medtem ko je v nekaterih drugih državah ta delež znašal 47 odstotkov. Številni Japonci so si takrat za družbo in rekreacijo omislili hišne ljubljence, zdaj pa marsikateri od teh, kjer jim vstop v pisarno ni omogočen, doma žalostno sameva.