Prihaja vlak, ki bo hitrejši od letala. Ne bo vozil po običajnih tirih

Kanada je ogromna dežela, a redko poseljena. Na vseh njenih 10 milijonih kvadratnih kilometrov je lani denimo živelo 38 milijonov ljudi, kar je manj od prebivalcev Kalifornije. Večja mesta so skoncentrirana ob meji z Združenimi državami Amerike, a če bi denimo želeli odpotovati iz Montreala, ki je najbolj vzhodno velemesto, do najbolj zahodnega Vancouvra, bi za vožnjo potrebovali dva dni. Zato je Kanada tudi več kot primerna država za vzpostavitev najhitrejše železniške povezave na svetu.

Za začetek naj bi povezovala Calgary s 300 kilometrov oddaljenim Edmontonom, pozneje bi postaje uredili v vseh večjih mestih, z njih pa bi vlaki odpeljali vsaki dve minuti.

Prvi potniki čez 10 let

Prvi potniki bi se lahko z vlakom, poimenovali so ga TransPod, popeljali čez 10 let. Gre za projekt, vreden dobrih 15 milijonov evrov, že nekaj let pa ga načrtuje startup podjetje TransPod, kjer vlak, poganjala ga bo elektrika, opisujejo kot hibrid med letalom in vlakom. Prepeljal bo lahko največ 54 potnikov ter 10 ton tovora, vozil pa ne bo po običajnih tirih, temveč vakuumski cevi, kjer bo dosegel hitrost do neverjetnih tisoč kilometrov na uro.

V cevi bo vlak med vožnjo lebdel nad tiri, kar mu bo omogočila kombinacija magnetov in plazemske tehnologije, inovacija, ki so se je domislili pri TransPodu, tako velike hitrosti pa bo vlak lahko dosegel ravno zato, ker bodo na ta način izločili trenje, ki nastaja med vožnjo po kakršni koli površini.