Prepoved prodaje avtov z notranjim izgorevanjem: Velika Britanija prehiteva EU

Evropski parlament je februarja sprejel odločitev, da novi avtomobili in kombinirana vozila leta 2035 ne bodo več smela imeti izpustov. To v praksi pomeni, da novi avtomobili z motorji na notranje zgorevanje, kot so dizelski ali bencinski, v EU ne bodo več smeli biti registrirani. Tako naj bi se povečal prispevek cestnega prometa k doseganju cilja o podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Še pred EU je tako prepoved sprejela Velika Britanija. Že leta 2020 so uradno objavili vladni program Zelene industrijske revolucije, katerega pomemben del je prepoved prodaje novih osebnih vozil in kombijev z motorji z notranjim izgorevanjem od leta 2030 naprej.

Zdaj pa so ta načrt znova pretresali. Vendar, kot danes piše The Sun, britanski minister za okolje Michael Gove ostaja neomajen: »Kljub ponovnemu pregledu zelenega načrta bomo prepoved leta 2030 uveljavili.« Včeraj je namreč britanski premier Rishi Sunak priznal, da so ponovno premlevali odločitev o prepovedi, za katero se bojijo, da bo ljudem povzročila »preveč težav in dodatnih stroškov«. S tem je premier vzbudil upanje, da bi lahko prepoved odložili. Kljub temu pa je na vprašanje, ali podpira zeleno politiko, odgovoril pritrdilno in izrazil podporo pri sprejemanju usmeritev.

Gove potegnil črto: prepoved je zabetonirana

Na drugi strani premierjevega neodločnega stališča pa je neomajen okoljski minister Gove, ki pravi, da je odločitev o prepovedi leta 2030 dokončna. »Odločeni smo nadaljevati s prizadevanji za izpolnitev zelenega cilja, in to je, da leta 2030 ne bo več v prodaji dizelskih in bencinskih avtomobilov. Seveda bi nekateri radi to spremenili, razumem, ampak načrt ostaja nespremenjen,« je povedal za britanski Radio 4.

To pa ni edina novost, ki jo želi britanska vlada. Spremembe se obetajo tudi na področju nepremičnin. Najemodajalci bodo morali nepremičnine, ki jih oddajajo v najem, do leta 2028 narediti bolj zelene. Kaj točno to pomeni, še ne poročajo, vendar se je tudi to znašlo pod drobnogledom in postaja predmet novih razprav. Trudijo se najti način, kako bi omilili stroške, ki jih to prinaša posameznikom. »Mislim, da od njih zahtevamo malo preveč, zato jim bomo poskušali dati nekoliko več časa,« je še dodal Gove.