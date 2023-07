Posnetek iz Mostarja, zaradi katerega vam bo zaledenela kri v žilah! (VIDEO)

Skoki z mostarskega mostu predstavljajo dolgoletno tradicijo in v mesto privabijo številne turiste. V soboto bi se tak skok lahko končal s smrtjo. Le sreči se gre zahvaliti, da zdaj ne pišemo o tragični smrti skakalca.

Kot je videti na videoposnetku, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, je kmalu po tem, ko se je skakalec odrinil z mostu, po reki pod mostom pridivjal čoln. Kot pišejo bosanski mediji, je skakalca in čoln ločilo le nekaj centimetrov, da nista trčila.

Skakalec je že padal proti reki, ko so gledalci opazili gumenjak, ki se je hitro približeval mostu. Gledalci so kričali: »Čoln, čoln!« Ampak je bilo prepozno. Skakalec je že bil v zraku. On čolna ni mogel videti.

Posnetek dogajanja si oglejte spodaj. Opozarjamo, pri ogledu vam bodo šle kocine pokonci.