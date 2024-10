Pokazali vladni bunker za primer jedrske vojne

Med hladno vojno je bilo velika skrivnost, danes pa si ga lahko na spletni strani ogleda vsakdo. Britansko vladno zaklonišče za primer jedrske vojne v Nottinghamu, t. i. Nottingham War Rooms, so zgradili v letih 1952 in 1953. V notranjosti so še vedno ohranjene originalne spalnice, kuhinje in pisarne, v katerih bi lahko prebivalo 400 vladnih uradnikov. Zaklonišče ima tudi studio televizijske mreže BBC, iz katerega bi vlada komunicirala s preživelimi zunaj.

»Če bi vlada prenehala obstajati, bi v nekem smislu tudi država prenehala obstajati. Ideja je bila ohraniti nekaj kontinuitete, seveda pa je zelo vprašljivo, v kolikšni meri bi obstajala kakršna koli možnost okrevanja,« pojasnjuje strokovnjak za jedrsko zgodovino dr. Daniel Cordle.

Med drugim so našli toaletni papir z napisom Last vlade.

Bunker je bil sprva zgrajen za le 50 vladnih uslužbencev, nato pa so načrt spremenili, saj so ugotovili, da je malo verjetno, da bi preživeli prav najvišji vladni uslužbenci, poleg tega bi pri upravljanju v vsakem primeru potrebovali pomoč.

Za zaklonišče je javnost izvedela leta 1963, ko je njegov obstoj razkrila skupina, imenovana Vohuni miru. Leta 1967 se je vlada odločila, da ga ne bo več vzdrževala, in od takrat je ostalo praktično nedotaknjeno. Je nekakšna časovna kapsula iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Ohranil se je denimo hladilnik iz šestdesetih skupaj z izjavo o garanciji, pa tudi toaletni papir z natisnjenimi besedami »Last vlade« na vsakem lističu, nakopičen in shranjen za najhujše primere, ko bi bilo zaklonišče treba uporabiti. V pritličju je soba za izmenjavo sporočil s površjem z uporabo stisnjenega zraka. Generator v zaklonišču bi čistil zrak in skrbel za proizvajanje elektrike.

Strokovnjaki menijo, da se načrt, kakršnega so si zastavili graditelji zaklonišča, skoraj zagotovo ne bi obnesel, saj bi bilo v zmedi, ki bi nastala po jedrski katastrofi, zelo težko ohraniti takratno vlado.