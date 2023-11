Poglejte, kako žica za glasove: »Vsi se mi smejijo« (VIDEO)

Srbija je razpisala predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 17. decembra, potem ko je predsednik Aleksandar Vučić 1. novembra razpustil parlament. Seveda se je boj za glasove že začel in na svojevrsten način se je vključil tudi Vučić.

»Ta pripravek ne bo pripomogel k moji telesni kondiciji in izgledu, sem pa zagotovo srečen,« je srbski predsednik zapisal ob posnetku, kjer pokaže, kako peče palačinke. Med peko palačink Vučić še razloži, da jih obožuje že od otroštva, odkril pa je tudi, kakšne palačinke imata rada njegova žena in sin.

»No, pokvaril sem obliko palačinke in vse, ampak ni važno, tale bo zame. Gostje bodo dobili boljšo. Vsi se mi smejejo. Danilu in Milici sem delal palačinke in sta hotela, da so čim debelejše,« je še povedal.